Як ChatGPT впливає на мозок: результати експерименту здивують

Штучний інтелект / © Pixabay

Массачусетський технологічний інститут провів експеримент, щоб з’ясувати, як використання ChatGPT впливає на мислення студентів.

Про це пише TNW.

Участь у дослідженні взяли 54 добровольці з Бостона, яких поділили на три групи: одні писали есе самостійно, інші користувалися Google, а третя група працювала з ChatGPT.

Найвищу активність мозку вчені зафіксували у студентів, які працювали без допомоги технологій. Найнижчі показники мали ті, хто писав за допомогою ChatGPT — їхня робота мала вигляд «на автопілоті».

Викладачі також зазначили, що в текстах, створених з підтримкою ШІ, бракує оригінальності та «душі».

Коли групи помінялися ролями, студенти, які вперше скористалися ChatGPT, змогли покращити свої тексти. Водночас ті, хто звик працювати з ботом, без нього показали значно гірші результати. Автори експерименту наголосили: йдеться не про деградацію мозку, а про ризик зменшення розумових зусиль у разі надмірної залежності від ШІ.

Дослідники закликали не робити гучних висновків, адже експеримент був невеликим і потребує подальшого вивчення.

Фахівці з Вільного університету Амстердама додають, що головна загроза полягає у втраті критичного мислення. Якщо користувачі беззастережно довіряють відповідям моделей, це може мати серйозні наслідки.

Нещодавно у США 60-річного чоловіка госпіталізували після того, як він виключив сіль зі свого раціону, дотримуючись поради ChatGPT. Цей випадок, на думку експертів, яскраво ілюструє небезпеку сліпої довіри до штучного інтелекту.

Нагадаємо, через 10 років штучний інтелект сягне рівня загального інтелекту, кардинально змінить життя людства, відкриє нові горизонти в медицині, екології та енергетиці, забезпечить радикальний достаток і допоможе колонізувати космос, започаткувавши епоху процвітання.

Генеральний директор DeepMind, британський науковець Деміс Гассабіс зробив надважливий прогноз щодо майбутнього технологій і людства. За його словами, існує приблизно 50-відсоткова ймовірність, що сильний або загальний штучний інтелект (ЗШІ) з’явиться вже впродовж наступних 5–10 років, тобто близько 2030 року.