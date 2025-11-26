Старий телефон може виконувати функції, про які ви навіть не здогадувалися: подробиці

Телефон / © Pixabay

Старий смартфон, що припадає пилом у шухляді, може отримати нове й корисне призначення. Окрім очевидних рішень (віддати дітям або використовувати як камеру спостереження), існує безліч практичних способів перетворити застарілий пристрій на незамінний гаджет.

Про це пише 24 канал.

1. Універсальний пульт дистанційного керування

Якщо ваш старий Android-пристрій оснащений інфрачервоним (IR) портом, він легко замінить усі пульти у домі. Спеціальні додатки з Google Play дозволяють керувати телевізором, кондиціонером та іншою побутовою технікою. Головна умова — пряма видимість між пристроями.

2. Розумна панель керування домом (Smart Home Hub)

Закріпіть старий смартфон чи планшет на стіні та використовуйте його як стаціонарний центр керування «розумним» будинком. За допомогою програм Home Assistant, Google Assistant або Action Blocks ви отримаєте єдиний інтерфейс для управління освітленням, термостатами та IoT-пристроями, постійно підключений до живлення та Wi-Fi.

3. Мобільний файловий сервер (NAS)

Старий телефон може стати портативним мережевим накопичувачем (NAS). Додатки на кшталт MiXplorer або Prim-ftpd перетворюють пристрій на сервер (з підтримкою WebDAV, SMB або SFTP). Підключіть microSD-карту чи зовнішній диск через OTG-кабель — і отримайте власний домашній NAS для обміну файлами та резервного копіювання.

4. Окремий медіаплеєр або подкаст-станція

Розвантажте свій основний пристрій, перетворивши старий смартфон на виділений музичний плеєр. Завантажте аудіокниги, подкасти чи музику та підключіть його до домашньої стереосистеми через Bluetooth або аудіокабель на постійній основі.

5. Автомобільний GPS-навігатор або відеореєстратор

В автомобілі старий гаджет може виконувати дві важливі функції:

GPS-навігатор. Завантажте офлайн-карти (Google Maps або Waze) та використовуйте його виключно для навігації, зберігаючи заряд основного телефона.

Відеореєстратор. Спеціальні додатки (наприклад, Droid Dashcam) дозволяють записувати дорожню обстановку, використовуючи його як додатковий захист у разі ДТП.

6. Електронна книга

Перетворіть старий смартфон на зручну електронну книгу. Встановіть програми для читання (Google Play Books, Moon+ Reader), налаштуйте нічний режим та насолоджуйтесь читанням, не турбуючись про заряд основного пристрою.

7. Радіоняня та система моніторингу

Використовуючи два старі смартфони та спеціальні програми (WiFi Baby Monitor, Bibino), можна створити повноцінну систему радіоняні. Один пристрій залишається в дитячій як камера, інший слугує батьківським блоком для перегляду трансляції.

8. Фітнес-трекер для тренувань

Присвятіть старий смартфон тренуванням. Додатки Strava, MyFitnessPal або Map My Fitness відстежуватимуть ваші пробіжки, велопрогулянки та заняття в залі, не навантажуючи GPS та батарею вашого основного телефона.

9. Подкастингова станція

За допомогою програм Riverside або StreamYard та додаткового мікрофона старий телефон може стати пристроєм для запису та стримінгу подкастів. Це дає можливість записувати якісний звук та вести трансляції на YouTube чи Twitch.

10. Портативний накопичувач для файлів

Смартфон із великим обсягом пам’яті або підтримкою microSD-карт стане зручним портативним накопичувачем. Ви можете зберігати на ньому резервні копії, архіви фотографій та відео, звільняючи місце на вашому щоденному пристрої.

