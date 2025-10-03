Як дерева рятують життя: відкрито новий спосіб передбачення вивержень вулканів

Дерева / © Pixabay

Вчені NASA виявили, що дерева можуть виступати своєрідними «датчиками» майбутніх природних катастроф. Дослідники встановили: незвично інтенсивне позеленіння рослин передує виверженням вулканів.

Про це повідомило видання El Diario 24.

За поясненням науковців, магма, яка піднімається вгору перед виверженням, виділяє підвищену кількість вуглекислого газу. Цей газ стимулює швидший ріст рослинності, через що дерева набувають більш яскравого зеленого відтінку. Такі зміни вчені зафіксували завдяки супутниковому індексу NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), що дозволяє виявляти відхилення у розвитку рослин.

Цей метод уже довів свою практичну цінність. Наприкінці 2017 року біля філіппінського вулкана Майон було зафіксовано різке «позеленіння» дерев. Інформація стала підставою для термінової евакуації понад 56 тисяч людей. Завдяки цьому вдалося уникнути жертв.

У NASA підкреслюють, що метод не може повністю замінити традиційні технології прогнозування — сейсмічні датчики чи супутниковий моніторинг. Водночас він є додатковим та економічно вигідним інструментом, що підвищує швидкість виявлення потенційних загроз.

Дослідники планують продовжити вивчення цього явища. Зокрема, вони хочуть з’ясувати, чи можуть подібні зміни в рослинності сигналізувати не лише про вулканічну активність, а й про інші природні процеси — від землетрусів до кліматичних стресів.

«Дерева існують на нашій планеті стільки ж, скільки існує сама Земля. Хто краще може попереджати про аномалії, ніж найдавніші її мешканці?», — зазначили в NASA.

