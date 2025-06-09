Кава для мільйонів людей у світі — це не просто напій / © unsplash.com

Реклама

Учені здійснили дослідження і з’ясували, що саме кофеїн робить із нашим мозком під час сну.

Про це пише видання Science Alert.

Дослідники встановили, що кофеїн впливає на повільні коливання електричної активності, які вчені називають дельта-, тета- і альфа-хвилі. Ці хвилі є показниками глибокого, відновлювального сну, але кофеїн робить їх слабшими. Особливо це видно під час фази сну з повільним рухом очей, яку організм використовує для фіксації спогадів і підзарядки когнітивних функцій.

Реклама

Кофеїн допомагає нам не спати і приділяти увагу завданням, але він мало що робить для запобігання помилок, які можуть призвести до таких інцидентів, як автомобільні аварії.

Він також підвищує енергію, знижує сонливість і може навіть поліпшити настрій, але абсолютно не замінює повноцінний нічний сон. Хоча людям здається, що вони в силах боротися з нестачею сну за допомогою кофеїну, їхня ефективність в задачах більш високого рівня, ймовірно, все ще буде недостатньою. Це одна з причин, чому недосип може бути настільки небезпечним.

Кофеїн, незважаючи на свою популярність і підбадьорливі властивості, може негативно впливати на організм у разі надмірного вживання, нагадують експерти.

Раніше дослідники встановили, що кава позитивно впливає на роботу кишківника. Про нову нову користь кави для організму читайте у новині.

Реклама