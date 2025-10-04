Як коти впливають на здоров’я людини: 4 науково доведені ефекти

Кіт / © unsplash.com

Без перебільшення, коти — одні з найпопулярніших домашніх тварин серед українців. Їхні грайливі звички, муркотіння та прихильність приносять господарям не лише гарний настрій, а й користь для організму.

Про це повідомило видання Healthline.

Коти допомагають долати самотність

Власники котів часто сприймають їх як членів родини — багато хто навіть святкує котячі дні народження чи купує подарунки улюбленцям. За опитуваннями, понад 80% власників домашніх тварин вважають їх своїми «дітьми». Таке ставлення формує емоційний зв’язок, який знижує рівень тривожності та самотності.

Поведінка котів — гра з іграшками, реакція на котячу м’яту, кумедні витівки — викликає позитивні емоції й сміх, що сприяє виробленню гормонів щастя. Науковці довели, що власники котів мають нижчий рівень негативних переживань і рідше відчувають соціальну ізоляцію, ніж люди, які не тримають тварин.

Коти знижують рівень стресу

Коти позитивно впливають на нервову систему людини, допомагаючи заспокоїтися після напруженого дня. В одному з експериментів дослідники спостерігали за 120 сімейними парами, які виконували стресові завдання: вирішували складні приклади або занурювали руки в крижану воду.

Учасників поділили на чотири групи — тих, хто був сам, із партнером, із котом, або з котом і партнером одночасно. Найменше підвищення тиску та частоти серцебиття зафіксували в людей, поруч із якими був кіт. Вони залишались спокійнішими, допускали менше помилок і швидше відновлювались після завдань.

Науковці також зазначають, що навіть коротке спілкування з котом — близько 10 хвилин — може знизити рівень кортизолу, гормону стресу. При тривалому співіснуванні ефект стає ще виразнішим.

Коти покращують емоційний стан

Взаємодія з котами формує особливий тип прихильності. Люди, які мають тісний контакт зі своїми улюбленцями, часто відчувають спокій, упевненість і стабільність. Коти допомагають розвивати доброту, турботливість і емпатію, що позитивно впливає на стосунки з оточенням.

Крім того, кіт може стати підтримкою для людей із підвищеною тривожністю або труднощами у спілкуванні. Його присутність створює атмосферу безпеки, допомагаючи людині почуватися більш розкутою.

Коти сприяють фізичному здоров’ю

Дослідження 2022 року показало, що коти, яких господарі беруть на прогулянки, мають тісніший емоційний контакт зі своїми власниками. Такі прогулянки на свіжому повітрі корисні і для тварини, і для людини — вони покращують настрій, сприяють руховій активності та знижують ризик серцево-судинних захворювань.

Ще один цікавий факт — муркотіння котів. Звуки з частотою від 25 до 150 герців можуть позитивно впливати на серце людини та сприяти розслабленню. Вчені припускають, що котяче муркотіння зменшує ризик серцевого нападу та стабілізує дихання.

Таким чином, коти не лише приносять радість, а й реально впливають на якість життя. Їхня присутність допомагає зберігати емоційний баланс, покращує фізичне здоров’я та робить людей щасливішими.

