Найгірші PIN-коди: ці 4 цифри хакери пробують першими

Хакери / © Pexels

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Захистити смартфон, банківський рахунок і гроші допомагає чотиризначний PIN-код, який є останньою лінією оборони у цифровому світі. Проте не всі такі коди є безпечними. Для оцінки надійності було проаналізовано 29 мільйонів PIN-кодів із бази даних Have I Been Pwned, австралійського сервісу, що допомагає людям по всьому світу дізнатися, чи були їхні дані викрадені.

Про це пише ABC.

Австралійська мовна корпорація (ABC) звернула увагу на питання безпеки цифрових пристроїв і провела детальний аналіз даних, наданих проєктом HaveIBeenPwned. Цей проєкт збирає інформацію про витоки даних та найбільш поширені паролі і PIN-коди, які люди використовують для захисту своїх гаджетів, банківських карток, електронних замків і комп’ютерів.

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Зокрема, ABC виявила, що серед користувачів дуже популярними залишаються прості чотиризначні PIN-коди, які легко піддаються вгадуванню. Найчастіше використовується PIN «1234» — ним користується близько 10% людей. Наступні за популярністю — «1111» і «0000», які посідають друге і третє місце відповідно. Попри те, що комбінація «1342» здається більш складною, вона все одно знаходиться на четвертому місці у рейтингу найбільш використовуваних кодів.

Список із 50 найпопулярніших PIN-кодів, який склала ABC, слугує своєрідним путівником для зловмисників, які намагаються розблокувати пристрої. Особливо небезпечним є факт, що багато з цих кодів пов’язані з роками народження — приблизно 30 з 50 найпопулярніших починаються з цифр «19» або «20». Це означає, що користувачі часто обирають роки народження, наприклад «1986», «1995» або «2004», що робить їхні PIN-коди вразливими, адже ці дані легко здобути з соціальних мереж чи інших джерел.

Вибір PIN-коду часто залежить від зручності. У багатьох користувачів смартфонів налаштовані швидкі методи розблокування — відбиток пальця чи розпізнавання обличчя. Через це PIN-код використовують рідко, і він легко забувається.

Однак саме цей код залишається останнім рубежем захисту у разі, якщо основні біометричні методи не спрацюють. Отже, не варто вибирати прості та очевидні комбінації, які легко вгадати. З іншого боку, надто складний пароль може стати проблемою у випадках швидкого доступу.

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Для підвищення безпеки фахівці радять переходити на шестизначний PIN-код, що суттєво збільшує кількість можливих варіантів — до одного мільйона. Це значно ускладнює завдання зловмисникам, а користувачам незначно ускладнює процес розблокування. Ідеальним варіантом вважається використання буквено-цифрових паролів, які, хоч і складніші у введенні, забезпечують найкращий захист. Цю рекомендацію варто застосувати не лише для смартфонів, а й для інших пристроїв, що містять важливу інформацію.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що iPhone може врятувати життя, якщо налаштувати одну просту функцію.