Який вигляд може мати перший iPhone-"розкладачка" — аналітики повідомили про дату виходу та деталі

Apple готує прорив у дизайні смартфонів

Apple готується до випуску першого складаного iPhone, який може стати однією з найінноваційніших розробок компанії за останні роки. За інформацією інсайдерів, майбутній ґаджет поєднає два преміальні матеріали — титан і алюміній, створюючи легкий, але надзвичайно міцний корпус.

Про це повідомляє 9to5Mac із посиланням на аналітика Джеффа Пу.

За його словами, перша «розкладачка» від Apple запланована до виходу 2026 року. Джерело описує новий пристрій як «два iPhone Air, з’єднані поруч», що натякає на форм-фактор гнучкого смартфона, схожого на сучасні флагманські «фліп» або «фолд»-моделі.

Унікальна комбінація матеріалів

Аналітик зазначає, що Apple експериментує з гібридною конструкцією, де титан може використовуватися для елементів рамки — завдяки своїй жорсткості та стійкості до подряпин, а алюміній — для інших частин корпусу, щоб зменшити загальну вагу пристрою.

Поки незрозуміло, чи буде це єдиний каркас із композитного сплаву, чи компанія застосує різні метали у різних сегментах конструкції. В будь-якому разі, такий підхід може забезпечити баланс між міцністю, легкістю та ефективністю тепловідведення.

Новий підхід після серії iPhone 17

Нагадаємо, у щойно представленій серії iPhone 17 компанія повернулася до алюмінієвих корпусів (за винятком iPhone Air, який зберіг титанову рамку). Це рішення допомогло Apple покращити тепловідведення і зробити роботу смартфонів стабільнішою під час великих навантажень.

Втім, майбутній складаний iPhone обіцяє стати симбіозом двох матеріалів, що, ймовірно, дозволить створити абсолютно новий тип конструкції для мобільного ринку.

Чого очікувати від першої «розкладачки» Apple

Поки Apple не розкриває офіційних подробиць про дизайн чи технічні характеристики майбутнього пристрою. Проте експерти припускають, що гнучкий iPhone може стати новим флагманом у категорії преміум-ґаджетів, який задасть тренд на роки вперед.

