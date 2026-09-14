Свідомість називають центром людського буття / © Pixabay

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Американські нейробіологи запропонували теорію, згідно з якою свідомість породжують хвилі, що біжать, і саме вони узгоджують роботу мільярдів нейронів.

Про це повідомляє IFL Science.

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Дослідники спираються на принцип змішаної селективності — кожен нейрон змінює розряди залежно від сигналів і контексту, тож бере участь у кількох мисленнєвих процесах.

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Коли піки двох хвиль збігаються, вони підсилюють одна одну, а коли пік зустрічає западину — гасяться. Так виникають нові стани мозку.

«Свідомість виникає тоді, коли ці динамічні хвильові патерни приводять кору в організований, глобально інтегрований стан, який природно пов’язує широко розподілену активність і впливає на неї», — пояснили дослідники.

Розряди нейронів у відповідь на зовнішні стимули породжують коливання, які розходяться мозком як хвилі й організовують розряди більших груп нейронів. Аналогові обчислення, на відміну від цифрових, не розбивають усе на кроки.

Також вони з’ясували, що свідомість може виникати у сенсорних зонах у задній частині мозку — саме вони обробляють зображення і звук. Раніше цю роль відводили лобовій частці.

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Нагадаємо, американські вчені з Гарвардського університету вперше виростили органоїди людського мозку. Вони були всього розміром із горошину перцю, але безперервно розвивалися та старіли у лабораторії сім років. Попередній світовий рекорд тривалості життя подібних тканин становив менше двох років.

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