- Дата публікації
-
- Категорія
- Наука та IT
- Кількість переглядів
- 115
- Час на прочитання
- 1 хв
Як мозок створює свідомість — нова відповідь на це запитання
Щоб виникло свідоме переживання, мозок має координувати мільярди нейронів у реальному часі — з’ясували вчені.
Американські нейробіологи запропонували теорію, згідно з якою свідомість породжують хвилі, що біжать, і саме вони узгоджують роботу мільярдів нейронів.
Про це повідомляє IFL Science.
Дослідники спираються на принцип змішаної селективності — кожен нейрон змінює розряди залежно від сигналів і контексту, тож бере участь у кількох мисленнєвих процесах.
Коли піки двох хвиль збігаються, вони підсилюють одна одну, а коли пік зустрічає западину — гасяться. Так виникають нові стани мозку.
«Свідомість виникає тоді, коли ці динамічні хвильові патерни приводять кору в організований, глобально інтегрований стан, який природно пов’язує широко розподілену активність і впливає на неї», — пояснили дослідники.
Розряди нейронів у відповідь на зовнішні стимули породжують коливання, які розходяться мозком як хвилі й організовують розряди більших груп нейронів. Аналогові обчислення, на відміну від цифрових, не розбивають усе на кроки.
Також вони з’ясували, що свідомість може виникати у сенсорних зонах у задній частині мозку — саме вони обробляють зображення і звук. Раніше цю роль відводили лобовій частці.
Нагадаємо, американські вчені з Гарвардського університету вперше виростили органоїди людського мозку. Вони були всього розміром із горошину перцю, але безперервно розвивалися та старіли у лабораторії сім років. Попередній світовий рекорд тривалості життя подібних тканин становив менше двох років.