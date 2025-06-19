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- Наука та IT
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Як мозок вирішує, які запахи приємні, а які огидні: дослідження
Дослідники довели, що реакція на запах залежить від того, куди саме клітини мигдалеподібного тіла надсилають сигнали в мозок.
Вчені з Університету Флориди вперше докладно описали, як мозок класифікує запахи як гарні чи погані. Це відкриття пояснює, чому певні аромати викликають такі сильні реакції — і як це знання може покращити здоров’я.
Про це повідомляє Earth.com.
Якщо вас коли-небудь дратував запах розігрітої риби чи тішив аромат свіжого хліба, ви знаєте, наскільки сильно запахи можуть викликати емоції. Але як мозок вирішує, що приємно, а що огидно? Дослідники вперше докладно описали, як мозок класифікує запахи як приємні чи неприємні.
«Запахи дуже потужно впливають на емоції. Вважається, що нюх здатен викликати сильніші емоції, ніж, скажімо, картина чи пісня», — зауважив керівник дослідження, професор фармакології Ден Вессон.
Дослідження було зосереджене на мигдалеподібному тілі — центрі емоцій мозку, який тісно пов’язаний із нюховою системою.
«Це те, що ми маємо на увазі, коли говоримо, що нюх — наш найемоційніший орган чуття», — додала авторка дослідження Сара Сніффен.
Вчені досліджували мишей — у них нейробіологія схожа з людською. Миші, як і люди, можуть асоціювати запахи з приємними або неприємними подіями. Аналізуючи активність мозку, дослідники виявили два типи клітин у мигдалеподібному тілі, що визначають емоційне значення запаху. Обидва типи клітин можуть викликати як позитивні, так і негативні реакції — залежно від того, куди саме вони надсилають сигнали.
«Це може зробити запах приємним або огидним для вас. Усе залежить від того, куди ці клітини проєктуються в мозку», — пояснив Вессон.
Як запахи впливають на щоденне життя?
Хоча реакція на запах може здаватися незначною, для деяких людей вона має велике значення — особливо запідвищеної чутливості, як у разі ПТСР, тривожності або аутизму.
«Ми постійно вдихаємо запахи. Для когось це неважливо, але для інших це може суттєво впливати на повсякденне життя», — зауважила Сніффен.
Наприклад, у пацієнта запах клініки може викликати тривогу через негативний досвід із попередніх процедур.
Розуміння того, як саме мозок обробляє запахи, може допомогти створити нові методи лікування. Можливо, у майбутньому вдасться за допомогою ліків знижувати негативні реакції або повертати емоційне задоволення — наприклад, у випадках втрати апетиту.
«Емоції частково визначають якість нашого життя, і ми починаємо краще розуміти, як вони формуються в мозку. Знання про вплив середовища на наші відчуття може зробити нас щасливішими та здоровішими», — розповів Вессон.
До слова, ентимологи з’ясували причини дивного феномену: чому не всі люди відчувають запах мурах і чим узагалі пахнуть ці комахи. Так, найчастішою асоціацією із запахом мурахи був блакитний сир.