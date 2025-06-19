Як мозок вирішує, які запахи приємні, а які огидні: дослідження

Неприємний запах / © Pexels

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Вчені з Університету Флориди вперше докладно описали, як мозок класифікує запахи як гарні чи погані. Це відкриття пояснює, чому певні аромати викликають такі сильні реакції — і як це знання може покращити здоров’я.

Про це повідомляє Earth.com.

Якщо вас коли-небудь дратував запах розігрітої риби чи тішив аромат свіжого хліба, ви знаєте, наскільки сильно запахи можуть викликати емоції. Але як мозок вирішує, що приємно, а що огидно? Дослідники вперше докладно описали, як мозок класифікує запахи як приємні чи неприємні.

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«Запахи дуже потужно впливають на емоції. Вважається, що нюх здатен викликати сильніші емоції, ніж, скажімо, картина чи пісня», — зауважив керівник дослідження, професор фармакології Ден Вессон.

Дослідження було зосереджене на мигдалеподібному тілі — центрі емоцій мозку, який тісно пов’язаний із нюховою системою.

«Це те, що ми маємо на увазі, коли говоримо, що нюх — наш найемоційніший орган чуття», — додала авторка дослідження Сара Сніффен.

Вчені досліджували мишей — у них нейробіологія схожа з людською. Миші, як і люди, можуть асоціювати запахи з приємними або неприємними подіями. Аналізуючи активність мозку, дослідники виявили два типи клітин у мигдалеподібному тілі, що визначають емоційне значення запаху. Обидва типи клітин можуть викликати як позитивні, так і негативні реакції — залежно від того, куди саме вони надсилають сигнали.

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«Це може зробити запах приємним або огидним для вас. Усе залежить від того, куди ці клітини проєктуються в мозку», — пояснив Вессон.

Як запахи впливають на щоденне життя?

Хоча реакція на запах може здаватися незначною, для деяких людей вона має велике значення — особливо запідвищеної чутливості, як у разі ПТСР, тривожності або аутизму.

«Ми постійно вдихаємо запахи. Для когось це неважливо, але для інших це може суттєво впливати на повсякденне життя», — зауважила Сніффен.

Наприклад, у пацієнта запах клініки може викликати тривогу через негативний досвід із попередніх процедур.

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Розуміння того, як саме мозок обробляє запахи, може допомогти створити нові методи лікування. Можливо, у майбутньому вдасться за допомогою ліків знижувати негативні реакції або повертати емоційне задоволення — наприклад, у випадках втрати апетиту.

«Емоції частково визначають якість нашого життя, і ми починаємо краще розуміти, як вони формуються в мозку. Знання про вплив середовища на наші відчуття може зробити нас щасливішими та здоровішими», — розповів Вессон.

До слова, ентимологи з’ясували причини дивного феномену: чому не всі люди відчувають запах мурах і чим узагалі пахнуть ці комахи. Так, найчастішою асоціацією із запахом мурахи був блакитний сир.