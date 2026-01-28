Як народжується іній і чому він сяє яскравіше за сніг: природа крижаної магії

Іній виникає завдяки процесу десублімації одразу з водяної пари у повітрі

Зимові ранки часто дарують нам казкові пейзажі, вкриваючи гілки дерев та траву сріблястим нальотом. Іній здається звичним атрибутом зими, але з погляду фізики — це справжнє диво, адже це єдиний вид льоду, який «народжується» без води.

Про це розповів канал «Характерник» у TikTok та метеорологи.

Як пара стає кристалом

Поширений міф стверджує, що спочатку випадає роса, а потім вона замерзає. Це помилка. Як пояснюють експерти британської метеорологічної служби Met Office, процес утворення інею називається десублімацією (або осадженням).

Коли водяна пара в повітрі торкається поверхні, температура якої нижча за точку замерзання, вона миттєво перетворюється на твердий лід. Тобто стадія рідкої води повністю відсутня. Саме тому кристали інею мають таку ніжну, візерунчасту структуру, нагадуючи папороть, хвою або пір’я.

Цей процес настільки унікальний, що в авіації іній виділяють в окрему категорію небезпеки. Як зазначається у звітах з авіаційної безпеки, підступність інею — у його структурі. На відміну від гладкого льоду, ці «пухнасті» кристали створюють шорстку поверхню, яка працює як наждак для повітряного потоку. Це критично порушує аеродинаміку і може призвести до падіння літака, тому пілотам суворо заборонено злітати навіть з найтоншим шаром такої «краси» на крилах.

Чому іній сяє яскравіше за сніг

Автор відео звертають увагу на цікавий оптичний ефект: при світлі повного місяця іній виглядає значно яскравішим за звичайний сніг.

Секрет криється у структурі. Сніг — це хаотичне нагромадження сніжинок, які розсіюють світло у всі боки. Натомість кристали інею ростуть впорядковано і працюють як мікроскопічні дзеркала або кутникові відбивачі.

Фізики називають це явище «зворотним розсіюванням» — світло відбивається майже точно назад до джерела. Тому, якщо ви стоїте спиною до місяця, вкриті інеєм дерева здаються такими, що світяться зсередини.

Зникнення без слідів

Ще одна загадка інею — його здатність зникати, не залишаючи мокрих плям. Цей процес називається сублімацією.

Як зазначає Геологічна служба США (USGS), лід може переходити безпосередньо у газоподібний стан, якщо повітря сухе і на кристали потрапляє сонячне проміння. Саме тому в морозний сонячний день іній може просто «випаруватися» з гілок, так і не перетворившись на воду.

Іній чи замерзла роса

Важливо не плутати ці два явища, адже вони мають різну природу:

Іній: утворюється з пари (газ → тверде тіло). Має вигляд голок або кристалів, що легко осипаються.

Замерзла роса: утворюється з води (газ → рідина → тверде тіло). Виглядає як тверді, прозорі краплі льоду, що міцно тримаються на поверхні.

За даними Національної метеорологічної служби США, справжній іній формується лише в тихі, ясні ночі, коли тепло швидко покидає землю, дозволяючи поверхням охолонути нижче точки замерзання повітря.

Нагадаємо, українські полярники показали дивовижні явища в Антарктиці, які називають «сніговими пончиками» та «крижаними млинцями». Дослідники розкрили механізм утворення цих видовищних природних скульптур.