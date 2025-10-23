Як NASA обирає астронавтів та чому сміх став новим критерієм відбору

Сміх / © Pexels

Фахівці NASA дійшли висновку, що сміх може відображати емоційний інтелект людини. Це відкриття вплинуло навіть на процедуру відбору астронавтів — відтепер до уваги беруть не лише професійні навички, а й особистісні риси кандидатів.

Про це йдеться у книзі журналіста Чарльза Дахіґґа «Суперкомунікатори: як розблокувати таємну мову зв’язку». Автор описав дослідження, яке NASA проводило ще у 1980-х роках, коли агентство зіткнулося з проблемою психологічної сумісності екіпажів. Тоді з’ясувалося, що багато астронавтів, які тривалий час працювали разом у замкненому просторі, мали труднощі у спілкуванні, впадали у депресію чи конфліктували.

Щоб уникнути подібних ситуацій у майбутньому, NASA почало вивчати особистісні характеристики кандидатів. Дослідники переглянули відеозаписи інтерв’ю успішних астронавтів і помітили закономірність: ті, хто під час розмови сміявся синхронно з інтерв’юером, мали вищі показники емоційного інтелекту. Такі люди легше адаптувалися до колективу, краще долали стрес і підтримували добрі стосунки з колегами.

Науковці пояснюють, що віддзеркалення сміху — це прояв емпатії та здатності «зчитувати» емоційний стан інших. Люди з високим емоційним інтелектом схильні відтворювати реакції співрозмовників, що допомагає їм створювати атмосферу довіри та злагоди.

Сьогодні NASA продовжує використовувати подібні методи відбору. Під час підготовки до місії на Марс особливу увагу приділяють не лише технічним знанням, а й психологічній сумісності команди. Для цього застосовують модель особистості «Великої п’ятірки», що оцінює риси, як-от доброзичливість, екстраверсію, емоційну стабільність і відкритість до нового досвіду.

На думку фахівців, почуття гумору залишається однією з найважливіших якостей для екіпажу, адже допомагає підтримувати моральний стан, знижує рівень напруги й сприяє розв’язанню конфліктів у замкненому просторі.

Нагадаємо, попри десятиліття досліджень, політ людини на Марс досі залишається лише проєктом майбутнього. І якщо інженери вже розробляють ракети, здатні долетіти до Червоної планети, то медики NASA попереджають: найбільша небезпека криється не в техніці, а у фізіології людини.