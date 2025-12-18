Як не "вбити" свій ноутбук: 5 звичок, які непомітно руйнують техніку

Ноутбук / © pexels.com

Часто ми списуємо сповільнення роботи комп’ютера на його вік. Проте в більшості випадків користувачі самі прискорюють «смерть» ґаджета недбалим поводженням.

Про це пише «24 Канал».

Більшість користувачів обожнює працювати з ноутбуком у ліжку. Проте ковдра, подушка або навіть ваші коліна перекривають вентиляційні отвори, які зазвичай розташовані знизу.

Без циркуляції повітря вентилятори починають працювати на межі, але це не рятує від перегрівання. Постійна висока температура висушує термопасту і «вбиває» акумулятор, що згодом призводить до серйозного гальмування системи.

Також блок живлення часто стає дефіцитним товаром, щойно модель знімають з виробництва. Користувачі звикли туго змотувати кабелі вузлами, що призводить до внутрішніх заломів. Щоб не шукати сумнівні аналоги, які працюють по пів року, згортайте дроти вільними кільцями та тримайте їх якнайдалі від ніжок стільців.

Та навіть якщо ви працюєте лише за столом, пил однаково потрапляє всередину. Вентилятори забиваються, а клавіатура накопичує крихти та жир, що робить натискання клавіш в’язким.

Експерти радять проводити профілактичне чищення стисненим повітрям кожні 3 місяці. Це вбереже вас від дорогого візиту до сервісного центру.

Які ще бувають небезпечні звички

Піднімати ноутбук за один край або відкривати кришку, тримаючи за кут — прямий шлях до ламання петель.

Нерівномірне навантаження псує механізм і може пошкодити шлейф екрана, що викличе мерехтіння зображення.

Крім того, перенесення ноутбука в рюкзаку без захисного чохла залишає подряпини, які суттєво знижують вартість пристрою у разі майбутнього перепродажу.

