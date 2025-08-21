Як припинити боятися павуків: метод, який вас здивує

Павук

Арахнофобія, або страх перед павуками, є однією з найпоширеніших фобій у світі. Багатьом стає моторошно від самої лише думки про павука в домі. Але як виявилося, позбутися цього страху можна доволі просто, не контактуючи безпосередньо з твариною.

Про це пише Daily Mail.

Автор кількох книжок про павуків, доктор Джеймс О’Генлон стверджує, що позбутися страху перед павуками можна, спостерігаючи за стільцями з довгими ніжками.

Згідно з дослідженнями, якщо розглядати предмети, схожі на комах, наша чутливість до них може зменшитися. Це стосується не лише стільців на тонких ніжках, а й коліс від возів.

Павук / © Unsplash

Цей метод ґрунтується на тому, що наша психіка сприймає подібні об’єкти як безпечну імітацію павуків. Таким чином, мозок поступово звикає до форм і рухів, пов’язаних з цими тваринами. На жаль, позитивні образи павуків у масовій культурі часто губляться за жахливими монстрами з фільмів, як-от «Гаррі Поттер» чи «Володар перснів», що лише посилює безпідставні страхи.

Доктор О’Генлон переконаний, що ставлення до павуків як до «моторошних» істот є несправедливим, і закликає людей змінити свою думку.

Він запевняє, що павуки здебільшого нешкідливі, і вважає «ганьбою», що «загальна моторошність» павукоподібних «закріпилася в нашій колективній психіці».

Для тих, у кого арахнофобія є клінічно значущою, існують більш традиційні методи.

За даними Національної служби охорони здоров’я, основними види лікування є: методи самодопомоги, розмовна терапія, когнітивно-поведінкова терапія (КПТ) і медикаментозна терапія.

Раніше ТСН.ua повідомляв, як розпізнати неотруйного павука, який живе в Україні. Відомо, що єдина родина павуків, яка не має отруйних залоз, — Uloboridae, або улоборіди. В Україні трапляються лише три види цих неотруйних павуків. Усі інші — незалежно від розміру — мають отруту, яка допомагає їм полювати.

