Як покращити швидкість Wi-Fi: один предмет у домі може сповільнювати інтернет

Роутер / © iStock

Якщо Wi-Fi став помітно повільнішим, не завжди варто звинувачувати лише провайдера або тарифний план. Часто справжнім винуватцем уповільнення сигналу можуть бути предмети, які стоять поруч із вашим роутером.

Про це пише видання Daily Express.

Експерти з Audio Technica зазначають: розташування роутера в кімнаті має ключову роль для стабільності інтернет-з’єднання. Особливо це важливо, якщо ви дивитеся фільми онлайн, граєте в ігри чи працюєте дистанційно. Виявляється, Bluetooth-пристрої, як-от колонки, навушники чи гарнітури, можуть серйозно заважати роботі Wi-Fi, якщо розташовані надто близько.

Причина проста: Wi-Fi і Bluetooth працюють на схожих радіочастотах. Коли обидва типи пристроїв використовують одну частотну смугу, виникає «конкуренція» сигналів, яка зменшує швидкість інтернету. Іншими словами, ваші ґаджети наче потрапляють у затор на «частотному шосе».

На офіційній сторінці підтримки виробників роутерів пояснюють: «Багато Wi-Fi роутерів транслюють сигнали одночасно на різних каналах. Якщо поруч перебувають надто багато інших сигналів, Bluetooth-пристрої можуть не знайти вільну частоту для перемикання. Це основна причина перешкод для Bluetooth».

Що радять фахівці: просто переставте Bluetooth-пристрої якомога далі від роутера. Це допоможе стабілізувати сигнал і підвищити швидкість Wi-Fi, а також уникнути проблем з буферизацією під час перегляду відео чи онлайн-ігор.

Цей маленький крок може значно покращити роботу інтернету в домі. Відстань між ґаджетами та роутером, правильне розташування маршрутизатора і мінімізація кількості одночасних сигналів допоможуть вам насолоджуватися стабільним з’єднанням без затримок.

Тож якщо ваш Wi-Fi «підгальмовує», спершу перевірте, що розташоване поруч із роутером — іноді просте переставляння кількох пристроїв може миттєво прискорити інтернет у всій квартирі чи будинку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у квартирі можуть бути так звані «мертві зони», тому інтернет не працює через слабкий сигнал.