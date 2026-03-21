Як помре Всесвіт: три наукові сценарії кінця простору і часу

Вчені прогнозують три можливі сценарії зникнення Всесвіту

Більшість сучасних астрофізичних теорій спираються на те, що наш світ виник близько 13,8 мільярда років тому внаслідок Великого вибуху. Відтоді Всесвіт був надзвичайно гарячим і щільним, а зараз невпинно розширюється, формуючи галактики, зорі та планети. Проте ніщо не вічне, і наука вже має кілька гіпотез щодо того, чим усе закінчиться.

Про найвірогідніші варіанти фіналу всього сущого розповідає BBC з посиланням на дослідників з провідних світових інститутів.

Сценарій 1: Велике замерзання

Якщо Всесвіт і надалі розширюватиметься звичними темпами, його енергія поступово розсіється. Галактики віддалятимуться одна від одної, нові зорі припинять народжуватися, а існуючі — просто згаснуть. Через трильйони років космос порине у суцільну темряву.

Усі атоми досягнуть термічної рівноваги (однакової температури), через що будь-який рух, процеси та життя зупиняться назавжди.

«Усе вказує на те, що Всесвіт стане порожнішим, холоднішим і віддаленішим. Це фінальний стан, коли Всесвіт перетвориться, по суті, на величезне космічне кладовище», — пояснює професор Рауль Абрамо з університету Сан-Паулу.

Сценарій 2: Великий розрив

Цей фінал значно драматичніший. Він базується на дії загадкової темної енергії, яка становить близько 68-70% нашого Всесвіту і працює як антигравітація, що змушує космос розширюватися з дедалі більшою швидкістю.

Якщо вплив темної енергії виявиться нестабільним і продовжить зростати, розширення стане настільки стрімким, що гравітація більше не зможе утримувати об’єкти разом. У певний момент Всесвіт просто розірветься на шматки: зорі, планети й навіть самі атоми розпадуться на базові частинки.

Сценарій 3: Велике стискання і новий початок

Існує й протилежна гіпотеза. Якщо дія темної енергії з часом ослабне, гравітація може взяти гору. Тоді безмежний Всесвіт припинить розширення і почне стискатися, поки зрештою не зіб’ється в одну надщільну крихітну точку (Велике стискання).

Деякі вчені пропонують ще сміливішу ідею — «Великий відскок». Згідно з нею, після повного колапсу може статися новий Великий вибух, який породить абсолютно новий Всесвіт. У такій моделі світи виникають і гинуть у нескінченному космічному циклі.

Коли настане кінець

Дослідники заспокоюють: жодних ознак швидкого колапсу наразі немає. До трильйонного «дня народження» нашого Всесвіту залишається ще майже 986 мільярдів років. Повне ж згасання зірок може тривати період, який вимірюється числом із 78 нулями.

Людство до цього апокаліпсиса точно не доживе. Навіть наша рідна планета зникне значно раніше: приблизно через шість мільярдів років Сонце перетвориться на червоного гіганта і просто поглине Землю.

