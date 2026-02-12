Як помирає зоря: Габбл показав рідкісний етап життя небесних тіл

Туманність Яйце / © ESA

Космічний телескоп «Габбл» оприлюднив нове, найдетальніше на сьогодні зображення туманності Яйце (CRL 2688), що розташована приблизно за тисячу світлових років від Землі.

Про це повідомило видання Gizmodo.

На фото зафіксовано рідкісну фазу еволюції зорі — допланетну туманність. Це короткий перехідний етап, який триває лише кілька тисяч років, коли зірка, подібна до Сонця, вичерпує запаси водню та гелію і починає втрачати свої зовнішні шари. Вивільнений пил і газ формують характерні структури, що згодом перетворяться на планетарну туманність.

У центрі туманності розташована зоря, прихована за щільною пиловою хмарою. За даними астрономів, цей пил було викинуто кілька століть тому. Світло проривається крізь нього у вигляді полярних променів, які освітлюють швидкорухомі частинки та серію старіших концентричних дуг.

У заяві команди «Габбла» зазначається, що симетричні візерунки туманності не є наслідком потужного вибуху, як-от наднова. Натомість вони, ймовірно, виникли внаслідок серії малодосліджених процесів виверження речовини у збагаченому вуглецем ядрі зорі. Форма та рух структур можуть свідчити про гравітаційну взаємодію з однією або кількома зорями-компаньйонами, які приховані всередині товстого пилового диска.

На відміну від повноцінних планетарних туманностей — таких як Хелікс, Скат чи Метелик — туманність Яйце ще не перейшла у фазу іонізації навколишнього газу відкритим гарячим ядром. Саме тому вона становить особливий інтерес для дослідників: цей етап дає змогу простежити процес втрати маси зорями та формування складних пилових оболонок.

Нове зображення дозволяє астрономам порівнювати його з попередніми спостереженнями різних років і відстежувати зміни у дрібних деталях структури. Це допомагає точніше моделювати розвиток планетарних туманностей і краще розуміти еволюцію зір, подібних до Сонця.

За словами науковців, саме такі зорі у минулому створювали й вивільняли пил, який згодом став матеріалом для формування нових зоряних систем, зокрема й Сонячної системи близько 4,5 мільярда років тому.

«Надзвичайно деталізоване зображення телескопа дозволяє астрономам порівнювати зображення різного віку, щоб проаналізувати еволюцію крихітних деталей пилової оболонки туманності „Яйце“. Це сприяє точнішому моделюванню планетарних туманностей, що також дозволяє дослідникам точно розраховувати розвиток різноманітних порівнянних зоряних вибухів.», — йдеться в статті.

