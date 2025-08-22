- Дата публікації
-
- Наука та IT
- 14
- 2 хв
Як продовжити життя батареї смартфона: прості поради для користувачів
Простими кроками можна уникнути швидкої деградації батареї та зберегти ефективність смартфона.
Батарея смартфона швидко сідає через неправильні звички заряджання. Простими змінами можна значно подовжити її термін служби та уникнути швидкої деградації.
Про це пише Tom’s Guide.
Експерти пояснюють: головна причина швидкого зносу акумулятора — природна деградація літій-іонних елементів, яку прискорюють неправильні звички користувачів. «Термін служби будь-якого акумулятора обмежений кількістю циклів зарядки», — наголошують фахівці Tom’s Guide.
Найефективніший спосіб продовжити життя батареї — тримати рівень заряду від 20% до 80%. «Постійне заряджання до 100% і повне розряджання до 0% зношують батарею набагато швидше», — радять експерти.
Не користуйтесь смартфоном під час заряджання
Перегрів — головний ворог акумулятора. Використання гаджета під час зарядки, особливо для ігор або перегляду відео, прискорює хімічну деградацію батареї. Фахівці радять дати телефону зарядитися у стані спокою.
Режим енергозбереження: вмикайте заздалегідь
Не чекайте, поки батарея впаде до 10-20%. Включайте енергозбереження на рівні 30-40%. Це знижує фонову активність, зменшує навантаження на акумулятор і продовжує його термін служби.
Своєчасно оновлюйте
Нові апдейти ОС часто оптимізують управління енергоспоживанням і виправляють помилки, які прискорюють розрядку. Своєчасне оновлення допомагає смартфону працювати ефективніше і зменшує знос батареї.
Уникайте повного розряджання
Один цикл акумулятора — це використання 100% ємності, але не обов’язково за один раз. Часті невеликі підзарядки завдають батареї менше шкоди, ніж повні розряди до нуля та наступне заряджання до 100%.
Дотримання простих правил дозволяє значно продовжити роботу акумулятора та зберегти ефективність смартфона на роки. «Щоденна повна зарядка може зносити акумулятор менш ніж за два роки», — попереджають експерти.
Нагадаємо, деякі власники смартфонів скаржаться, що їхні пристрої розряджаються навіть вночі, коли ними ніхто не користується. Але причина цього неприємного явища не лише в автоматичних оновленнях додатків. Якщо смартфон втрачає ночами заряд, ймовірно, є активні небажані фонові процеси.