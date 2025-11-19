- Дата публікації
-
- Категорія
- Наука та IT
- Кількість переглядів
- 292
- Час на прочитання
- 2 хв
Як психічні розлади змінюють мозок: вчені зробили приголомшливе відкриття
Вчені з’ясували, які ділянки страждають найбільше, та чому відкриття може змінити підхід до лікування психічних розладів у молоді.
Нові результати масштабного міжнародного дослідження показали: тривожність, депресія, СДВГ та розлад поведінки — настільки різні за виявами, але викликають подібні структурні зміни у мозку дітей і підлітків.
Про це пише видання The Independent.
Науковці з Університету Бата проаналізували майже 9 тисяч МРТ-сканів, половина яких належала молодим людям із діагностованими психічними розладами. У всіх чотирьох випадках дослідники зафіксували зменшення площі поверхні в ділянках мозку, що відповідають за:
емоційну обробку,
реакцію на загрози,
усвідомлення стану власного тіла.
«Розлади різні, але мозок реагує схоже» — вчені
Керівниця дослідження, докторка Софі Тауненд, зазначила:
«Попри зовнішні відмінності, чотири найпоширеніші дитячі та підліткові розлади демонструють дуже схожі зміни мозку. Це відкриває можливість створення методів лікування, ефективних одразу для кількох станів».
Ще одна несподіванка — мінімальні відмінності між хлопчиками і дівчатками. Хоча раніше вважалося, що стать може впливати на структуру мозку за різних розладів, велике міжнародне дослідження цього не підтвердило.
Професор Стефан Де Бріто додав, що статеві відмінності у поширеності захворювань, ймовірно, пояснюються не змінами мозку, а іншими факторами: середовищем, стресами дитинства або умовами виховання.
Наймасштабніше дослідження у світі
Робота виконана за участі 68 наукових груп із 5 континентів, що входять до Консорціуму ENIGMA — найбільшої глобальної мережі, яка вивчає мозок та його структуру.
Які саме розлади досліджували
Уперше одночасно вивчалися чотири найпоширеніші дитячі психічні стани:
Генералізований тривожний розлад — хронічна тривога, проблеми зі сном, надмірне хвилювання.
Депресія — тривалий смуток, втрата інтересу, занепокоєння, що впливає на життя.
СДВГ — імпульсивність, неуважність, гіперактивність.
Розлад поведінки — агресія, порушення правил, схильність до обману й руйнівної поведінки.
Дослідники наголошують: спільні зміни у мозку свідчать про необхідність нового підходу до діагностики і лікування, який враховує не лише окремий розлад, а й перетин різних психічних станів у дітей та підлітків.
Нагадаємо, раніше вчені відкрили тварину, яка має нейронну систему, схожу на мозок, але розподілену по тілу.