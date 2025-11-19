ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
292
Час на прочитання
2 хв

Як психічні розлади змінюють мозок: вчені зробили приголомшливе відкриття

Вчені з’ясували, які ділянки страждають найбільше, та чому відкриття може змінити підхід до лікування психічних розладів у молоді.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Мозок

Мозок / © Associated Press

Нові результати масштабного міжнародного дослідження показали: тривожність, депресія, СДВГ та розлад поведінки — настільки різні за виявами, але викликають подібні структурні зміни у мозку дітей і підлітків.

Про це пише видання The Independent.

Науковці з Університету Бата проаналізували майже 9 тисяч МРТ-сканів, половина яких належала молодим людям із діагностованими психічними розладами. У всіх чотирьох випадках дослідники зафіксували зменшення площі поверхні в ділянках мозку, що відповідають за:

  • емоційну обробку,

  • реакцію на загрози,

  • усвідомлення стану власного тіла.

«Розлади різні, але мозок реагує схоже» — вчені

Керівниця дослідження, докторка Софі Тауненд, зазначила:

«Попри зовнішні відмінності, чотири найпоширеніші дитячі та підліткові розлади демонструють дуже схожі зміни мозку. Це відкриває можливість створення методів лікування, ефективних одразу для кількох станів».

Ще одна несподіванка — мінімальні відмінності між хлопчиками і дівчатками. Хоча раніше вважалося, що стать може впливати на структуру мозку за різних розладів, велике міжнародне дослідження цього не підтвердило.

Професор Стефан Де Бріто додав, що статеві відмінності у поширеності захворювань, ймовірно, пояснюються не змінами мозку, а іншими факторами: середовищем, стресами дитинства або умовами виховання.

Наймасштабніше дослідження у світі

Робота виконана за участі 68 наукових груп із 5 континентів, що входять до Консорціуму ENIGMA — найбільшої глобальної мережі, яка вивчає мозок та його структуру.

Які саме розлади досліджували

Уперше одночасно вивчалися чотири найпоширеніші дитячі психічні стани:

  • Генералізований тривожний розлад — хронічна тривога, проблеми зі сном, надмірне хвилювання.

  • Депресія — тривалий смуток, втрата інтересу, занепокоєння, що впливає на життя.

  • СДВГ — імпульсивність, неуважність, гіперактивність.

  • Розлад поведінки — агресія, порушення правил, схильність до обману й руйнівної поведінки.

Дослідники наголошують: спільні зміни у мозку свідчать про необхідність нового підходу до діагностики і лікування, який враховує не лише окремий розлад, а й перетин різних психічних станів у дітей та підлітків.

Нагадаємо, раніше вчені відкрили тварину, яка має нейронну систему, схожу на мозок, але розподілену по тілу.

Дата публікації
Кількість переглядів
292
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie