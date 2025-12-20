Як розпізнати психопата "поміж рядків": які ознаки у повідомленнях є сигналом тривоги

Фото ілюстративне / © Getty Images

Реклама

Ваш стиль спілкування у месенджерах може розповісти про вас набагато більше, ніж ви собі думаєте. Сучасні дослідження у галузі цифрової психології свідчать: те, як саме ви формулюєте речення, яку пунктуацію обираєте та з якою швидкістю надсилаєте повідомлення, є прямим відображенням вашої особистості.

Про це пише Daily Mail.

Вчені стверджують, що специфічна манера написання текстів може стати ключем до виявлення так званих «темних рис» характеру — макіавеллізму, нарцисизму та психопатії.

Реклама

За словами психологині Шарлотти Ентвістл з Ліверпульського університету, розлад особистості можна виявити через повсякденне вживання слів.

«Чи то швидке текстове повідомлення, довгий електронний лист, невимушена розмова з другом чи коментар онлайн, слова, які люди обирають, непомітно розкривають глибші закономірності в тому, як вони думають, відчувають та ставляться до інших», — пояснила вона.

Наприклад, якщо під час листування людина постійно вживає лайливі слова, це повинно насторожити. Так само червоним прапорцем може бути регулярне вираження ненависті до різних речей.

«Ті, хто має темні риси характеру, часто використовують більш ворожу, негативну мову, застосовуючи чимало лайливих слів та слів, що викликають гнів, таких як «ненавиджу» або «злий», — пояснила Ентвістл.

Реклама

Темні риси особистості об’єднані в концепцію «Темної тріади», до якої входять:

макіавеллізм — маніпуляції, цинізм, егоїзм та обман;

нарцисизм — грандіозність, гордість, егоїзм та відсутність емпатії;

психопатія — антисоціальна поведінка, імпульсивність, безсердечність та безжалісність;

садизм — жорстокість для задоволення або домінування, спрямована на заподіяння страждань.

«Багато людей, з якими ви зустрічаєтеся — на роботі, під час побачень чи в інтернеті — можуть демонструвати менш помітні труднощі, такі як коливання настрою, негатив, жорстке мислення або такі риси як маніпуляція та безсердечність», — пояснила психологиня.

Ентвістл зазначає, що словесні патерни (поведінкові шаблони — Ред.) можуть виявити проблеми задовго до їх прояву в поведінці.

«Спостереження цих закономірностей допомагає нам краще розуміти оточуючих, підтримувати тих, хто може мати труднощі, та безпечно рухатися в соціальному житті — онлайн та офлайн — з більшою усвідомленістю», — пояснила вона.

Реклама

Як приклад, Ентвістл наводить особисті листи серійного вбивці Джека Унтервегера. Їх аналіз виявив надзвичайно високий рівень егоцентричної мови (я, мені) та помітно байдужий емоційний тон.

Психологиня підкреслює, що в повсякденних ситуаціях — на побаченнях, в дружбі, онлайн-спілкуванні — розпізнавання моделей ворожості, крайнього негативу та затримка емоційної реакції може допомогти виявити ранні ознаки темних рис, таких як психопатія чи нарцисизм.

«Наприклад, помітно велике використання самореференцій (я, мені), слів гніву (ненавиджу, злий) та лайливих слів у поєднанні з відсутністю термінології, що вказує на соціальний зв’язок (ми, нас, наш), можуть бути важливими мовними патернами, на які варто звернути увагу», — наголосила Ентвістл.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.