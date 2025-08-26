Як розпізнати телефонних шахраїв: головні "червоні прапорці"

Як розпізнати телефонних шахраїв онлайн: головні «червоні прапорці» / © www.freepik.com/free-photo

Інтернет-шахраї постійно вдосконалюють методи обману, використовуючи дзвінки, електронні листи та текстові повідомлення. Однак уникнути їхніх пасток можна, дотримуючись кількох простих правил.

Про це пише tomsguide.com.

Шахрайські повідомлення часто містять підозрілі посилання та інші ознаки, які мають викликати у вас сумніви:

Орфографічні та граматичні помилки. Неграмотне написання — одна з найочевидніших ознак фейкового повідомлення.

Підозрілі запити. Легітимні компанії та банки ніколи не вимагатимуть у вас особисту інформацію (наприклад, дані облікового запису) через текстові повідомлення.

Незвичайний номер. Варто перевірити номер телефону відправника у Google, а також звернути увагу на його довжину — зазвичай незвично довгі номери є ознакою шахрайства.

Сучасні шахраї можуть підробляти номери, щоб надати їм офіційного вигляду. Тому експерти з безпеки радять ніколи не переходити за посиланнями з підозрілих повідомлень. Замість цього краще самостійно зв’язатися з компанією чи банком, щоб перевірити отриману інформацію, або увійти в систему з іншого пристрою. Також ніколи не передавайте нікому одноразові коди доступу.

Нагадаємо, хакери з угруповання ShinyHunters зламали базу даних Google через хмарну платформу Salesforce, поставивши під ризик мільярди акаунтів Gmail. Відомо, що зловмисники обманом змусили співробітника поділитися логіном і паролем.

В Україні зафіксовано нову хвилю кіберзлочинності: шахраї поширюють підроблені електронні листи, вдаючи з себе військовослужбовців і співробітників Національного університету оборони України.

Нещодавно компанія Google випустила екстрене попередження через серйозну вразливість у браузері Chrome, яка потенційно загрожує мільярдам користувачів. Ця помилка може дозволити хакерам перезаписати важливі дані на ваших комп’ютерах, планшетах і смартфонах.