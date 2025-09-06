Як розважалися діти 700 років тому: археологи знайшли майстерню з іграшками XIV століття (фото)

Іграшки / © arkeonews.net

У німецькому місті Фрайбург археологи здійснили сенсаційне відкриття: вони виявили середньовічну майстерню, що спеціалізувалася на виготовленні глиняних іграшок. Знахідка, що датується початком XIV століття, відкриває нові, маловідомі сторінки з повсякденного життя містян майже 700 років тому.

Про це повідомляє портал ArkeoNews.

Розкопки проводяться на ділянці площею близько 4000 квадратних метрів, де має бути збудований новий комплекс з підземним паркінгом. За словами археологів із Державного управління з охорони пам’яток, це одне з найбільш значущих відкриттів у регіоні за останні десятиліття.

«Під руїнами XX століття ми знайшли недоторкані пішохідні поверхні початку XIII століття. Це дає унікальну можливість зазирнути в ретельно сплановане середньовічне передмістя Фрайбурга», — зазначив доктор Бертрам Єніш.

Особливе враження на дослідників справили гончарні печі XIII-XIV століть. В одній з них знайшли понад 40 фрагментів невеликих глиняних фігурок. Серед них — жінки в головних уборах, чоловіки в ковпаках, коні та навіть матері з дітьми на руках.

За словами археологів, це доводить, що один майстер на початку XIV століття спеціалізувався саме на виготовленні іграшок. Це справжня сенсація для історії міста, оскільки такі знахідки — рідкість.

Керівник розкопок Бенджамін Хамм підкреслив емоційну цінність цих артефактів: «Вони зворушують нас, бо є уособленням гри. Попри війни, хвороби та конфлікти, у житті середньовічних людей залишалося місце для дитячої радості».

Знахідки також свідчать про високий рівень міського планування. Спочатку була прокладена вулична мережа, потім ділянки ділилися стінами, а окрема зона відводилася для ремісничих майстерень, імовірно, як захід пожежної безпеки. Це свідчить про дуже організовану забудову.

Ці роботи є так званими «рятувальними розкопками», що проводяться перед початком будівництва. Археологи мають обмежений час, щоб задокументувати та зберегти знайдене. За словами Єніша, такі артефакти, що показують повсякденне життя, не зафіксоване в письмових джерелах, нагадують, що історія складається не лише з подій великих правителів, а й зі звичайних людей та їхніх сімей.

