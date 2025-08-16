Як шукати життя на Марсі: британські вчені запропонували неочікуване рішення

Марсоходи, які вже працюють на Чероній планеті, здатні шукати маркети живих істот

Британські вчені з Імперського коледжу Лондона розробили новий метод, який може підтвердити присутність живих організмів на Марсі за допомогою приладів, які вже є на Червоній планеті.

Про це пише IFLScience.

Пошук життя за межами Землі — складний процес, але дослідники Соломон Гірш та професор Марк Сефтон з Імперського коледжу Лондона знайшли простий спосіб шукати молекули, які свідчать про наявність живих клітин.

Якщо на Марсі є живі істоти, і їхня біологія схожа на земну, то клітини цих створінь повинні мати мембрани, які складаються зі специфічних жирових молекул, відомих як інтактні полярні ліпіди (IPLs). Ці ліпіди є відмінним маркером живих організмів, оскільки вони швидко руйнуються після загибелі клітини — за кілька годин або днів.

Вчені виявили, що марсоходи NASA Curiosity і Perseverance, а також майбутній ровер Rosalind Franklin Європейського космічного агентства, і навіть зонди Viking, що приземлилися на Марсі ще в 1970-х роках, оснащені необхідним інструментом — газовим хроматографом-мас-спектрометром (GC-MS).

Цей прилад нагріває зразок, а потім ідентифікує хімічний склад певних молекул. Коли команда вчених тестувала, як GC-MS реагує на IPLs живих бактерій, вони зафіксували чіткий стрибок на графіку.

«Ми, очевидно, ще не знайшли жодних доказів існування інопланетян, але якби ми щось знайшли, першим питанням після того, як ми дізнаємося, що це сигнал життя, було б: чи це живе просто зараз? Це техніка, яку ми могли б використовувати, застосовуючи наявні системи, щоб визначити, чи щось живе, чи ні», — розповів Гірш.

Тепер команда планує перевірити, чи зможуть інструменти, які зараз прямують до крижаних супутників Юпітера, також виявити ці ліпіди. Можливо, їм вдасться знайти якусь живу клітину, що була викинута в космос гейзером.

