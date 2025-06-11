Як швидко зарядити ґаджет: фахівець надав просту інструкцію

Чому USB‑C кабель не забезпечує швидку зарядку

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Чому кабель USB‑C не забезпечує швидкого заряджання пристрою? Вся справа у виборі правильного кабелю та адаптера Power Delivery.

Про це йдеться у матеріалі lifehacker.

Чому кабель USB‑C не забезпечує швидку зарядку: все про Power Delivery

Нижче ви дізнаєтеся про основні причини повільної чи «лінивої» зарядки.

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Кабелі відповідають різним стандартам USB-C

Нерідко кабель виглядає як USB-C, але здатний підтримувати лише зарядку слабкої потужності — звідси й низька швидкість. Для швидкого заряджання потрібен кабель з підтримкою Power Delivery (USB-PD): він розрахований на високу потужність, а не лише на передачу даних.

Зарядні блоки з різною потужністю

Блоки живлення (адаптери) мають «приховану» потужність — наприклад, 5Вт, 20Вт, 100Вт і т.д. Чим вища потужність, тим швидше пристрій заряджається. Якщо є кілька USB-C портів, вони можуть відрізнятися за потужністю (зазвичай позначається на корпусі).

Як підібрати правильну комбінацію «кабель + зарядка»

Початковий комплект виробника

Використовуйте зарядний пристрій та кабель, що йшли в комплекті з пристроєм — це оптимальний варіант за швидкістю та безпекою.

Потужність зарядного блоку

При покупці стороннього блоку орієнтуйтесь на максимальну потужність. Краще взяти трохи більше потужності (20-30Вт для телефону, 65-100Вт для ноутбука), пристрій сам «скоригує» споживання.

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Перевірка технічних характеристик кабелю

Якщо кабель без маркування, шукайте інформацію про потужність, що підтримується, — зазвичай від 60Вт і вище. Для моніторів, ноутбуків та планшетів знадобиться кабель мінімум 60-100Вт PD-специфікації.

Що відбувається за некоректної комбінації?

Низька потужність (наприклад, 5Вт замість 20Вт або вище) — зарядка буде довгою, іноді навіть неможливою.

Високе навантаження ресурсомісткого девайсу (ігри, монітор) — пристрій може почати розряджатися навіть при підключенні. Монітори на кшталт «portable display» просто не включаться при недостатній потужності.

Раніше йшлося про потовщення на кабелі вашого ноутбука. Фахівець розповів про його роль, адже про неї мало хто знає.

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