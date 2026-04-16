Як швидко зарядити телефон: правило плюс 5, яке справді працює

З часом буває так, що телефон починає повільніше заряджатися. Таке може траплятися в кількох випадках, і не завжди це пов’язано зі зношуванням батареї телефона. Як швидко зарядити телефон — розповідаємо про всі методи.

Існує цікаве правило, що має назву «плюс 5». З ним телефон заряджатиметься значно швидше, ніж завжди. Про це пишуть ZD.net.

Як швидше заряджати телефон: важливе правило

Аби телефон заряджався швидше, достатньо правильно підібрати до нього всі аксесуари. Чимало людей користуються бездротовою зарядкою, адже це зручно і не потрібно всюди носити з собою шнури та повербанки.

Однак бездротова зарядка заряджає телефон набагато повільніше. Усе пов’язано з тим, що під час заряджання частина енергії втрачається через нагрівання самої зарядки та телефона. Так розсіюється магнітне поле.

Саме тому бездротові зарядки сильно поступаються стандартним — із дротом.

Навіть якісна станція може повільніше працювати, якщо разом із нею використовується невідповідний кабель чи блок живлення. Слабкі адаптери можуть знизити швидкість заряджання пристроїв від потужних безпровідних станцій.

Аби прискорити бездротову зарядку, потрібно вибрати правильну потужність адаптера. Вона має бути щонайменше на 5 Вт вищою, ніж заявлена максимальна потужність заряджання смартфона.

Тобто для зарядки 15 Вт необхідно придбати адаптер щонайменше на 20 Вт.

Без цього запасу в +5 Вт заряджання телефона може відбуватися значно повільніше, ніж від провідної зарядки, оскільки під час бездротового заряджання частина енергії втрачається через тепло.

Перехід на потужний адаптер може суттєво пришвидшити заряджання телефона чи планшета. Деякі смартфони бачать цю технологію і відображають на екрані напис «швидка бездротова зарядка».

Інші способи швидко зарядити телефон

Швидко зарядити телефон можна не лише потужними адаптерами та бездротовою зарядкою. Насамперед, кращим способом швидкого заряджання є авіарежим. Його можна увімкнути під час заряджання, якщо вам точно ніхто не подзвонить та не напише за цей час.

Вимкнення непотрібних функцій, закриття застосунків та зайвих вкладок теж пришвидшують процес. Так, телефон менше працює у фоновому режимі та не витрачає енергію.

Ідеально — вимикати телефон під час заряджання. Це забезпечить найшвидше заряджання. Також важливо заряджати телефон саме від розетки, а не від інших пристроїв.

