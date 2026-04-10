Як сімейний стан впливає на ризик розвитку раку: дослідження

Сімейний стан може впливати не лише на емоційне благополуччя, а й на ризик розвитку онкологічних захворювань.

Це підтвердило нове масштабне дослідження, яке виявило суттєві відмінності між одруженими людьми та тими, хто ніколи не перебував у шлюбі, передає New York Post.

У роботі, проведеній під керівництвом Пауло Піньєйру з Комплексного онкологічного центру імені Сильвестра при Університеті Маямі, було проаналізовано понад 4 мільйони випадків раку серед більш ніж 100 мільйонів людей у 12 штатах США за період 2015–2022 років.

Учасників віком від 30 років поділили на дві основні групи: тих, хто перебуває або перебував у шлюбі (включно з розлученими та овдовілими), та тих, хто ніколи не одружувався. Загалом близько 20% учасників належали до другої категорії.

Результати показали, що люди, які ніколи не перебували у шлюбі, мають значно вищий ризик розвитку раку протягом життя. При цьому для видів раку, де існують ефективні програми скринінгу — зокрема раку молочної залози, щитоподібної залози та простати — різниця була менш помітною.

Натомість для захворювань, пов’язаних зі способом життя, розрив виявився значно більшим. Йдеться про фактори ризику, такі як куріння, надмірне вживання алкоголю та інфекції, що передаються статевим шляхом.

Зокрема, у чоловіків, які ніколи не були одружені, частота раку анального каналу була приблизно у п’ять разів вищою, ніж у одружених. У жінок, які не перебували у шлюбі, ризик розвитку раку шийки матки був майже утричі вищим.

Обидва ці захворювання тісно пов’язані з вірусом папіломи людини, який передається статевим шляхом і може бути значною мірою попереджений завдяки вакцинації.

Дослідники також звернули увагу на інші чинники. Наприклад, у заміжніх жінок частіше є діти — це так званий паритет, який може знижувати ризик деяких видів раку, зокрема ендометрія та яєчників.

Важливу роль можуть відігравати й соціально-економічні аспекти: одружені люди зазвичай мають більшу фінансову стабільність, емоційну підтримку та частіше дотримуються рекомендацій лікарів.

Цікаво, що різниця в ризиках залежала і від статі. У чоловіків, які ніколи не були одружені, ймовірність розвитку раку була приблизно на 70% вищою, ніж у одружених. У жінок цей показник виявився ще більшим — близько 85%.

Ці результати частково суперечать попереднім уявленням, згідно з якими саме чоловіки отримують більше користі для здоров’я від шлюбу.

Дослідження також виявило відмінності залежно від расової приналежності. Наприклад, серед темношкірих чоловіків найвищий рівень захворюваності спостерігався у тих, хто ніколи не був одружений, тоді як у одружених представників цієї групи показники були навіть нижчими, ніж у одружених білих чоловіків.

Окремо підкреслюється, що одружені люди частіше отримують діагноз на ранніх стадіях і мають вищі шанси на виживання. Ймовірно, це пов’язано з наявністю підтримки, кращим доступом до медичної допомоги та більшою дисципліною у лікуванні.

Втім, науковці наголошують: шлюб сам по собі не є гарантією захисту від раку.

«Це означає, що якщо ви не одружені, вам слід приділяти особливу увагу факторам ризику раку, проходити необхідні обстеження та стежити за станом свого здоров’я», — зазначив Френк Пенедо.

Він також додав, що результати дослідження підкреслюють важливість адаптації профілактичних програм з урахуванням сімейного стану.

Водночас дослідження має певні обмеження. Наприклад, люди, які ведуть здоровіший спосіб життя, можуть частіше вступати у шлюб, що впливає на результати. Крім того, до вибірки не входили люди, які не перебувають у шлюбі, але мають стабільні стосунки.

Попри це, вчені вважають отримані дані важливими для розуміння ролі соціальних факторів у формуванні ризику онкологічних захворювань.

«Ці результати свідчать про те, що соціальні чинники, такі як сімейний стан, можуть слугувати важливими маркерами ризику раку на популяційному рівні», — підсумував Піньєйру.

