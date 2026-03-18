Як складають НМТ учні дистанційних шкіл: реальні результати й цифри

Ми проаналізували актуальні дані найбільш авторитетних освітніх порталів — osvita.ua та education.ua — за підсумками НМТ 2025 року та з’ясували реальну картину.

Дистанційна освіта в цифрах: реальні результати

Щороку освітні портали публікують рейтинг шкіл України за результатами НМТ.

У цьому контексті не можна проігнорувати досягнення найбільшої в Україні дистанційної школи «Оптіма» . 2025 року цей освітній заклад посів приголомшливе шосте місце в загальнодержавному рейтингу серед усіх (близько 12 000) шкіл України.

Хоч «Оптіма» є єдиною такою школою у двадцятці найкращих, варто виділити й інші освітні заклади:

«ThinkGlobal». Випускники цієї школи традиційно показують доволі хороші бали з математики й англійської мови. Щоправда, НМТ 2025 року складали лише 6 учнів закладу.

«GoITeens School». У 2025 році перші 10 випускників цього освітнього центру складали НМТ й одразу показали доволі хороші результати. Школа опинилася на 153 місці у всеукраїнському рейтингу.

«Альтернатива». Школа має великий попит і високу репутацію — аж 244 випускники склали НМТ у 2025 році (середній бал — майже 144).

«Unicorn School». Тут активно використовують гейміфікацію в навчанні, і це позитивно позначається на залученості учнів та їхніх результатах на мультипредметному тесті.

Варто додати, що на позицію в рейтингу впливають не лише результати НМТ, а й загальна кількість випускників, які цей тест складали. Адже очевидно, що складніше підтримувати якісний рівень результатів для великої кількості дітей. Саме тому «Оптіма» (у 2025 році 1957 випускників складали тест, середній бал — 148,27) посідає 6 місце, а «Unicorn School» (усього 44 учні на НМТ, середній бал — 149,68) — аж на 823 місці.

Чому дистанційний формат допомагає скласти НМТ краще

Ще 10 років тому про це ніхто навіть подумати не міг, але зараз дистанційні школи не лише створюють середовище для комфорту й безпеки учнів, а й дають можливість своїм школярам вступати до найпрестижніших університетів.

У чому ж основні переваги такого формату?

Інтерактивна платформа. Сучасний навчальний процес відбувається в цифровому кабінеті. Там 24/7 доступні відеоуроки, конспекти, тести, інтерактиви й чат із викладачем.

Оптимальний формат. Дитина може навчатися у власному темпі й витрачати стільки часу на кожен предмет, скільки їй потрібно для якісного закріплення матеріалу.

Індивідуальний підхід і підтримка. Викладач завжди готовий підтримати, допомогти та пояснити складну тему.

Додаткові можливості. Школярі можуть відвідувати гуртки й курси, виконувати спільні навчальні проєкти й соціалізуватися. Адже саме баланс між шкільною програмою, хобі, відпочинком і спілкуванням створює продуктивний освітній простір.

Чи варто довіряти цифрам і рейтингам

Найкращим рішенням є просто перевірити формат на практиці! Наприклад, школа «Оптіма» пропонує всім охочим безоплатний 14-денний демодоступ до навчальної системи . Це дасть достатньо часу, щоб побачити освітній процес зсередини й вирішити, чи допоможе він вашій дитині досягти успіху на НМТ!