Наука та IT
88
3 хв

Як спека може пошкодити ваш iPhone: експерти застерегли від небезпечних способів охолодження гаджета

Експерти попередили, що поширений «лайфгак» з охолодженням iPhone в холодильнику може назавжди зіпсувати ваш пристрій.

Ірина Ігнатова
Охолодження iPhone

Експерти не радять охолоджувати гаджети в холодильнику

У спекотну погоду страждаємо не лише ми, але й наші гаджети. Коли температура повітря занадто висока, на екрані смартфона може з’явитися повідомлення, що пристрій потребує охолодження. У таких випадках деякі користувачі, прагнучи якнайшвидше повернути телефон до робочого стану, вдаються до небезпечного «лайфгаку» — кладуть його до холодильника.

Як пише видання UNILAD, експерти категорично застерігають від цього, адже такий метод може призвести до серйозного пошкодження iPhone.

Чому «лайфгак» з холодильником небезпечний

Експерт страхової компанії Protect Your Bubble Джеймс Браун пояснює, що телефони розраховані на роботу за температури від 0°C до 35°C. Якщо пристрій нагрівається вище цього порогу, він може тимчасово вимкнутися, щоб запобігти пошкодженню.

«Наші телефони дуже рідко виходять з наших рук, але під час спеки пристрій може стати небезпечно гарячим, що впливає на термін служби батареї і може призвести до його тимчасового вимкнення», — сказав Джеймс Браун.

Швидке охолодження в холодильнику, хоч і здається ефективним, насправді створює серйозну загрозу для внутрішніх компонентів.

«Якщо покласти пристрій в холодильник, це призведе до утворення конденсату всередині телефону, що в довгостроковій перспективі пошкодить його», — пояснив Джеймс Браун.

Коли холодний пристрій дістають з холодильника, тепле повітря контактує з ним, і всередині утворюється конденсат. Це може спричинити коротке замикання або корозію внутрішніх деталей, що призведе до повного виходу з ладу. Крім того, низькі температури негативно впливають на літій-іонні акумулятори, знижуючи їхню продуктивність і місткість.

Безпечні способи охолодити смартфон

На щастя, існують безпечні та ефективні способи охолодити пристрій без ризику його пошкодження.

Експерти радять:

  • Не залишайте телефон в автомобілі. Це очевидна, але вкрай важлива порада, оскільки температура в салоні автомобіля на сонці може сягати критичних значень.

  • Зніміть чохол. Товстий чохол діє як ковдра, утримуючи тепло. Знявши його, ви дозволите пристрою ефективніше розсіювати тепло.

  • Перемістіть гаджет у прохолодне місце. У приміщенні покладіть телефон на прохолодну кухонну стільницю або поставте його перед вентилятором.

  • Шукайте тінь. Коли ви на вулиці, тримайте телефон у тіні та зменшіть час користування ним. Це не лише допоможе гаджету, а й дозволить вам насолодитися моментом.

  • Зменште навантаження. Довготривалі ігри або потокове відео з високою якістю змушують навіть найновіші смартфони нагріватися. За словами експерта, GPS-навігація під час довгих поїздок також сприяє перегріву.

  • Вимкніть непотрібні функції. Якщо телефон все ще гарячий, спробуйте увімкнути режим енергозбереження.

«Ця функція вимкне фонову активність, зменшить яскравість і прискорить блокування екрана, що допоможе знизити температуру», — зазначив експерт.

Нагадаємо, учені дійшли висновку, що надлишок синього світла ґаджетів забирає в людей роки життя. Тривала дія ґаджетів на людину призводить до відчутних проблем зі здоров’ям — наприклад, психічних розладів або ожиріння. Тепер до цього може додатися передчасне старіння.

