"Як Термінатор": Маск заявив, що штучний інтелект може вбити людство

Перший день дачі свідчень Ілона Маска у федеральному суді Окленда став справжньою сенсацією. Виступаючи перед дев’ятьма присяжними, він не стримував емоцій, описуючи похмурі перспективи розвитку технологій. За словами мільярдера, сучасний стан індустрії штучного інтелекту (ШІ) несе пряму загрозу існуванню цивілізації.

Про це пише Fortune.

«ШІ може вбити нас усіх», — заявив Маск під час засідання.

Він провів паралелі з культовими кінофільмами, зазначивши, що людство стоїть на роздоріжжі між катастрофічним сценарієм Джеймса Кемерона та утопічним майбутнім.

«Ми не хочемо, щоб все закінчилося як у Термінаторі. Ми хочемо, щоб все закінчилося як у Зоряному шляху», — додав засновник SpaceX.

Центральною темою свідчень став конфлікт десятирічної давнини. Маск стверджує, що ідея створення OpenAI виникла як спроба захистити світ від «поганих хлопців», зокрема від монополії Google. Мільярдер згадав зустріч 2015 року зі співзасновником Google Ларрі Пейджем, яка стала переломною.

За словами Маска, Пейдж вважав, що ШІ принесе утопію, і не сприймав серйозно ризики для людей. Більше того, Пейдж звинуватив Маска у «видовій дискримінації» через те, що той надає перевагу біологічному життю над майбутніми цифровими формами.

«Компанія OpenAI існує тому, що Ларрі Пейдж назвав мене видофобом», — підкреслив Маск у суді.

Суть позову Маска 2024 року полягає у звинуваченні OpenAI у відмові від своєї першочергової мети — бути некомерційною організацією, що працює на благо людства. Маск, який пожертвував лабораторії щонайменше 38 мільйонів доларів, стверджує, що Сем Альтман та Грег Брокман фактично вкрали кошти благодійників, перетворивши проєкт на комерційну машину з капіталізацією 730 мільярдів доларів.

Наразі мільярдер вимагає від OpenAI та їхнього головного партнера Microsoft компенсацію у розмірі понад 150 мільярдів доларів. Він наполягає, що перехід на комерційну модель у 2017 році був помилкою, а його самого усунули від управління після боротьби за владу з Альтманом.

Яка позиція захисту

Адвокати OpenAI пропонують присяжним іншу версію подій. Головний юрисконсульт Вільям Савітт заявив, що позов Маска — це лише прояв особистої образи через програш у боротьбі за контроль над компанією у 2018 році.

«У моїх клієнтів вистачило наглості досягти успіху без нього. Пан Маску це не сподобалося», — зазначив Савітт, натякаючи, що мільярдер тепер розвиває власну комерційну лабораторію xAI.

Попри те, що Маск позиціонує себе як рятівника людства, адвокати опонентів звернули увагу на суперечливі факти. Зокрема, Фонд Маска вже чотири роки поспіль не перераховує обов’язкові 5% активів на благодійність, як того вимагає закон. Судовий розгляд триватиме близько чотирьох тижнів, а наступного дня на Маска чекає перехресний допит від юристів OpenAI.

