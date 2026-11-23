Найглибше у світі виверження вулкана / © Live Science

Реклама

Вчені відкрили найглибше у світі виверження вулкана у «Безодні Челленджера» у Маріанській западині. Це найглибший пірокластичний вулканічний потік, коли-небудь знайдений на планеті. Геологи не очікували побачити будь-яку вулканічну активність саме у цьому місці.

Про це пише Live Science.

Реклама

Виверження було знайдено на глибині 20 000 футів (приблизно 6000 метрів) під поверхнею океану на стінах западини «Безодні Челленджера», найглибшої точки Маріанської западини та найглибшої частини океану. Це було «повним сюрпризом», сказав Роберт Стерн, почесний професор геологічних наук Техаського університету в Далласі та перший автор нового дослідження, що описує це відкриття.

Реклама

Стерн розповів, що зазвичай вулканічна активність не відбувається так близько до океанської западини. Враховуючи надзвичайну глибину місця, лава, яка утворила потік, повинна була мати дуже дивний хімічний склад. Інтенсивний тиск морської води на цих глибинах запобігав би вибуховому виверженню. Але потоки, що спостерігалися на краю «Безодні Челленджера», були схожі на вибухові, вируючі гази.

«Як геолог, я не сказав би, що це можна передбачити», — сказав Суне Нільсен, геохімік з Університету Лотарингії у Франції, який не брав участь в дослідженні.

Найглибше місце на Землі

«Безодня Челленджера» розташована у віддаленій західній частині Тихого океану, на південному кінці Маріанської западини. Там Тихоокеанська океанічна плита підштовхується під Маріанську плиту в процесі, який називається субдукцією. У западині, де зустрічаються дві плити, океанічне дно занурюється на 10,9 кілометра. Зазначається, що в цю ущелину міг би поміститися Еверест, і ще залишилося б місце.

Геологи не впевнені, чому западина така глибока, але вони знайшли деякі підказки. Наприклад, у Тихоокеанській плиті є розрив, який дозволяє одній вузькій смузі плити особливо швидко субдукуватися. Кривизна плити також дуже крута, можливо, тому що породи Маріанської та Тихоокеанської плит не дуже міцно пов'язані одна з одною, що дозволяє Тихоокеанській плиті занурюватися та вільно згинатися.

Реклама

Нові висновки свідчать про те, що вулканізм і магма також можуть відігравати певну роль. Вчені досліджували сегмент передньої дуги«Безодні Челленджера», простору шириною приблизно 120 миль. Там немає організованої вулканічної дуги. Натомість є океанічний хребет. Простір між цим хребтом і западиною мав бути вулканічно тихим.

Камери глибоководного дистанційно керованого апарату Jason/Medea зафіксували дивні, схожі на млинці, гірські породи у трьох різних місцях на 60-мильній ділянці западини. Зразки, доставлені на борт корабля, виявили породу, вбудовану вулканічним склом.

Дослідники зараз визначають вік породи. Але вулканічне скло зазвичай швидко розмивається в океані. Тому наявність скла свідчить про те, що виверження були досить недавніми.

«Вони не вчорашні, але я не думаю, що їм мільйон років», – сказав Стерн.

Реклама

За словами Стерна, виверження у «Безодні Челленджера» могли бути спричинені надкритичною рідиною — дивним станом, чимось середнім між газом і рідиною.

«Ми просто не знаємо, як ця магма поводитиметься на цих глибинах», — сказав Стівен Селф, вулканолог з Каліфорнійського університету в Берклі, який не брав участі в дослідженні.

Спостереження місії також свідчать про те, що земна кора цього регіону розтягується двома різними способами. На сході розтягнення викликане механічним розтягуванням земної кори. На заході вулканічні виверження розтягують земну кору. Це дивовижне відкриття, сказав Нільсен, не надавши чіткого пояснення.

Стерн та його колеги підозрюють, що ці дві плити започатковують нову зону субдукції в цій західній частині. Це було б захопливим відкриттям. Зони субдукції рухаються протягом десятків мільйонів років, і дослідники мало що знають про те, як починаються нові.

Геохімічні дослідження порід, які Стерн та його команда витягли, можуть відповісти на питання про те, звідки взялася лава, що створювала пірокластичні потоки, і чому цей дивний регіон може генерувати магму там, де її не повинно бути.

«Цей регіон справді незвичайний для нашої планети, і тут виникає чимало питань: «Що, справді? Зачекайте, як це? Гаразд, так, мабуть, можливо». Це надзвичайно цікаво», — сказав Нільсен.

Нагадаємо, що катастрофічне виверження вулкана Кумбре-В’єха на іспанському острові Ла-Пальма може спричинити «мегацунамі», яке досягне східного узбережжя США впродовж кількох годин. За найгіршим сценарієм, величезна частина західного схилу вулкана може відколотися і впасти в океан. Це підніме біля острова початкову хвилю заввишки майже 1000 метрів.

Новини партнерів

Новини партнерів