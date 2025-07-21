Як вік матері впливає на стать майбутньої дитини: дослідження / © Pixabay

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Протягом багатьох років вважалося, що ймовірність народження сина чи доньки становить класичні 50 на 50, подібно до підкидання монети. Однак нове дослідження Гарвардського університету ставить цю поширену думку під сумнів. Вчені виявили, що насправді деякі жінки значно частіше народжують дітей лише однієї статі.

Про це пише Daily Mail.

Вік матері: неочікуваний фактор впливу

Дослідницька група проаналізувала дані понад 58 000 матерів, які народили щонайменше одну дитину. Вік матері відіграє ключову роль у визначенні статі дітей, що стало справжнім відкриттям для біологів, статистиків та демографів.

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«Співвідношення статей у людей вже давно цікавить багатьох дослідників. Ми показали, що стать при народженні не відповідає простому біноміальному розподілу, і виявили значну внутрішньоматеринську кореляцію щодо статі потомства», — пояснили вчені.

Загальновідомо, що стать дитини визначається комбінацією статевих хромосом, успадкованих від сперматозоїда та яйцеклітини. Яйцеклітина завжди несе X-хромосому, тоді як сперматозоїд може нести як X, так і Y. Якщо яйцеклітину запліднює сперматозоїд з X-хромосомою, народжується дівчинка; якщо з Y-хромосомою — хлопчик. Саме це вважалося рівномірним розподілом 50/50.

Результати дослідження: вплив віку першої дитини

Команда Гарварду детально вивчила дані 58 007 американок, які мали принаймні двох дітей, досліджуючи вплив восьми материнських ознак, таких як зріст, ІМТ, раса, колір волосся, група крові, хронотип, вік першої менструації та вік народження першої дитини.

Виявилося, що сім із цих ознак не мали впливу на стать дитини. Однак, аналіз виявив ключовий зв’язок між віком матері у разі народження першої дитини та ймовірністю народження дітей однієї статі.

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Зокрема:

Жінки, які народили першу дитину, старші 28 років , мали 43% ймовірності народження всіх дітей лише однієї статі.

Жінки, які стали матерями у віці до 23 років, мали лише 34% шансів народити дітей лише однієї статі.

Чому так відбувається?

«Старший вік матері може бути пов’язаний з вищою ймовірністю народження одностатевих дітей, але інші спадкові, демографічні та/або репродуктивні фактори не були пов’язані зі статтю нащадків», — зазначили дослідники.

Причина цього зв’язку залишається не до кінця зрозумілою. Проте вчені припускають, що це може бути пов’язано з фізіологічними змінами, що відбуваються у жінок з віком, зокрема з коротшою фолікулярною фазою та нижчим pH піхви. Коротка фолікулярна фаза, як правило, сприяє виживанню Y-хромосоми, тоді як більш кисле вагінальне середовище — виживанню X-хромосоми.

«Кожна жінка може мати різну схильність до кожного з цих факторів з віком, що може призвести до вищої ймовірності послідовного народження одностатевих дітей», — пояснили автори дослідження.

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Вони наголошують, що ці механізми поки що є спекулятивними і потребують подальших досліджень для підтвердження.

Висновок: монета має два «вістря»

Загалом, результати дослідження свідчать про те, що шанс народити хлопчика чи дівчинку все ж таки не є ідеальними 50/50. Це має значення для сімей, які вже мають кількох дітей однієї статі та планують наступну дитину.

«Сім’ї, які бажають мати дітей більш ніж однієї статі та вже мали двох або трьох дітей однієї статі, повинні знати, що, намагаючись завести наступну дитину, вони, ймовірно, підкидають монету з двома вістрями», — підсумували дослідники, натякаючи на те, що шанси можуть бути несприятливими для бажаного результату.

Нагадаємо, унікальний випадок стався з 20-річною Шарлоттою, яка народила свою першу дитину всього через 17 годин після того, як дізналася про свою вагітність.

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