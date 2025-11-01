Як виглядає Антарктида без льоду: вчені показали прихований ландшафт континенту (відео)

Поверхня Антарктиди / © NASA

Якби всі 27 мільйонів кубічних кілометрів антарктичного льоду розтанули, світ побачив би суворий, скелястий материк із горами, каньйонами та глибокими западинами. Саме так, завдяки сучасним технологіям, дослідникам вдалося відтворити справжній рельєф найпівденнішого континенту планети.

Про це повідомило видання IFLScience.

Модель Bedmap2, створена у 2013 році на основі супутникових, авіаційних та наземних спостережень NASA і Британської антарктичної служби, розкрила детальну будову Антарктиди під товщею криги, що покриває 98% її поверхні. Під цим панциром приховані гірські масиви та долини. Зокрема, частина льодовика Берда на Землі Вікторії розташована на 2870 метрів нижче рівня моря — це найглибша точка суходолу на Землі.

«Bedmap показує з безпрецедентною деталізацією корінну породу під льодовиковими щитами Антарктиди. Раніше у нас був регіональний огляд топографії, але ця нова карта з набагато вищою роздільною здатністю показує сам ландшафт; складний ландшафт з гір, пагорбів та рівнин, розчленованих долинами, западинами та глибокими ущелинами», — зазначив керівник проєкту, науковець Британської антарктичної служби Пітер Фретвелл.

Щоб отримати ці дані, вчені застосовували радіолокаційний глибинний ехолот, який дозволяє «просвічувати» лід, визначати його товщину та форму ґрунту під ним. Такі дослідження важливі, аби зрозуміти, як крижаний щит реагує на глобальне потепління і чому процес танення прискорюється.

За словами дослідниці NASA Софі Новіцкі, рельєф під льодом визначає поведінку самого льоду:

«Крижані щити ростуть завдяки снігу і, як мед, налитий на тарілку, розтікаються назовні та стають тоншими через власну вагу».

Якщо гіпотетично антарктичний лід повністю зникне, рівень Світового океану підніметься приблизно на 58 метрів. Хоча такого сценарію не передбачають, швидкість танення льодовиків уже викликає занепокоєння. Щороку через танення льоду в Антарктиді та Гренландії океани піднімаються на близько 4 міліметри, що відповідає найпесимістичнішим оцінкам ООН.

Наразі вчені працюють над новою, ще точнішою картою — Bedmap3, яка допоможе краще прогнозувати зміни антарктичного крижаного щита в майбутньому.

