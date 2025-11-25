Як вигляд має найбільша мураха на планеті та чому вона ламає всі правила світу комах (фото)

Dinoponera / Фото: April Nobile / AntWeb.org / CC BY-SA 3.0

У Південній Америці мешкає комаха, яка руйнує уявлення про звичний розмір мурах. Йдеться про Dinoponera — найбільший вид мурах на планеті, чиї робочі особини виростають до 4 сантиметрів. Ці велетні вирізняються не лише масивною будовою тіла, а й незвичною соціальною організацією.

Про це повідомило видання Times of India.

На відміну від більшості видів, у колоніях динопонер немає матки. Роль репродуктивної самки бере на себе робоча особина — так званий геймергейт. Робітники конкурують за цю позицію, використовуючи характерну поведінку, зокрема антенні «бокси» та хімічні сигнали. Саме така структура робить колонії гнучкішими та стійкішими до змін довкілля.

Гігантські мурахи — потужні хижаки, здатні долати здобич, значно більшу за них самих: від павуків і жуків до дрібних амфібій. Сильне жало, яке місцеві жителі описують як надзвичайно болісне, допомагає динопонерам виживати в конкурентних лісових екосистемах. Попри це їхні колонії залишаються невеликими — від кількох десятків до приблизно 80 особин, залежно від виду.

Dinoponera / Фото: April Nobile / AntWeb.org / CC BY 4.0

Dinoponera зустрічається винятково в Південній Америці — від Бразилії та Перу до Колумбії, Аргентини й Гаяни. Їхні популяції заселяють як вологі тропічні ліси Амазонії, так і гірські масиви Анд та саванної зони. В цих екосистемах мурахи відіграють помітну роль у контролі чисельності комах та переробленні органічних решток.

Біологи називають динопонеру унікальним прикладом еволюційних адаптацій — від відсутності матки до спеціалізованої системи розмноження і поведінкових ритуалів. На тлі зростання загроз для тропічних лісів інтерес до цього роду лише посилюється, адже його збереження важливе як для екосистемного балансу, так і для подальших наукових досліджень.

Dinoponera / Фото Didier Descouens/CC BY-SA 4.0

