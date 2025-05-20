Як виник Всесвіт: вчені починають проєкт у величезних печерах, щоб розгадати загадку

Про виникнення Всесвіту

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У величезній печері в Південній Дакоті, що захищена від зовнішнього світу, дослідники створять лабораторію для вивчення крихітних змін у субатомних частинках.

Про це пише ВВС.

В печері розмістять чутливе обладнання, яке допоможе знайти відповідь на наукове запитання: чому існує наш Всесвіт?

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Теорія виникнення Всесвіту: що відомо

Сучасна теорія про виникнення Всесвіту не пояснює існування планет, зірок і галактик, які людина спостерігає навколо себе.

Тож команди вчених будують детектори, що вивчають субатомну частинку під назвою нейтрино, сподіваючись знайти відповіді.

«Міжнародна команда на чолі зі США сподівається, що розгадка криється глибоко під землею — у проєкті з промовистою назвою „Глибокий підземний експеримент з нейтрино“ (Deep Underground Neutrino Experiment, DUNE)», — йдеться у матеріалі.

Вчені спустяться на 1500 метрів під землю до трьох гігантських підземних печер.

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Ці печери будуються майже десять років. Вчені розмістяться у Підземному науково-дослідному центрі Сендфорда (Sanford Underground Research Facility, або SURF).

«Вони ізолюють DUNE від шуму та радіації з поверхні. І тепер DUNE готовий до наступного етапу», — йдеться у матеріалі.

Вчені кажуть, що триває робота над створенням детектора, який змінить розуміння Всесвіту, що існувало донині.

«Його розгортанням займатиметься міжнародна команда з понад 1400 вчених із 35 країн, які прагнуть відповісти на питання, чому ми існуємо»», — кажуть фахівці.

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Коли Всесвіт утворився, виникло два типи частинок: матерія — з якої складаються зірки, планети й усе навколо — і в рівній кількості антиматерія, яка є точною протилежністю матерії.

З теоретичної точки зору, вони мали б знищити одна одну, залишивши лише великий спалах енергії. А проте, ми — як матерія — існуємо.

Вчені вважають, що відповідь на запитання, чому перемогла матерія — і чому ми існуємо — криється у вивченні частинки, яка називається нейтрино, та її антиматерійного аналога — антинейтрино.

Вони планують запускати пучки обох типів частинок з глибокого підземелля в Іллінойсі до детекторів у Південній Дакоті — на відстань близько 1300 км.

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Нагадаємо, раніше йшлося про те, що земні вулкани можуть посилати таємні сигнали, які фіксують супутники NASA.

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