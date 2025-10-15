Як захистити мозок від старіння: учені назвали корисну рослину

Старість

Науковці встановили, що екстракт американського базиліка захищає мозок від вікових змін, знижуючи рівень окислювального стресу та запалення.

Результати дослідження учених з Федерального університету Ріу-Гранді-ду-Сул опубліковано в журналі Nutrients.

Під час експерименту на щурах було з’ясовано, як впливає ця дієтична добавка на гіпокамп — структуру мозку, пов’язану з пам’яттю та навчанням.

Як виявилося, застосування витяжки з цієї рослини знижує концентрацію активних форм кисню — агресивних молекул, які утворюються в організмі під час обміну речовин та можуть пошкоджувати клітини.

Надлишок АФК призводить до окислювального стресу, що порушує роботу клітин, особливо в головному мозку, де вони руйнують мембрани нейронів та погіршують передачу нервових сигналів.

Застосування екстракту також запобігало руйнуванню клітинних мембран у гіпокампі та знижувало рівні запальних цитокінів — сигнальних молекул, які активують запальні процеси в організмі та, при хронічно підвищеному рівні, сприяють нейрозапаленню та прискореному старінню мозку.

Біохімічний аналіз виявив у складі рослини високу концентрацію антиоксидантних фенольних сполук, включаючи розмаринову та хлорогенову кислоти. Ці речовини, за словами дослідників, забезпечують нейропротекторний ефект.

Вчені відзначають: отримані результати дозволяють розглядати екстракт американського базиліку як потенційну основу для створення функціональних дієтичних добавок. Однак для розрахунку оптимального для людини дозування та форми потрібні додаткові дослідження.

Нагадаємо, раніше корейські дослідники виявили, що старіння поширюється тілом, як інфекція. При цьому вчені знайшли спосіб, як його вповільнити.