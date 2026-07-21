Як збільшити час роботи смартфона на дві години: які функції варто вимкнути

Смартфон / © pexels.com

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Смартфон може втрачати заряд навіть тоді, коли екран вимкнений, адже деякі застосунки продовжують працювати у фоновому режимі. Після вимкнення кількох функцій у застосунку Google та обмеження його фонової активності отримав майже дві додаткові години автономної роботи без видалення програми.

Про це повідомило видання Make Use Of.

В статистиці використання батареї одним із найбільших споживачів енергії часто є Сервіси Google Play. Водночас це не означає, що саме вони є причиною швидкого розрядження акумулятора. Цей компонент Android забезпечує роботу геолокації, синхронізації облікових записів, push-сповіщень та інших системних функцій, а також виконує запити інших застосунків.

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Тому вимикати або примусово зупиняти Сервіси Google Play не рекомендується, оскільки це може порушити роботу магазину Google Play, Google Maps, сповіщень, входу до облікового запису та інших сервісів. Натомість найбільше навантаження, як зазначає видання, у цьому випадку створював саме застосунок Google, який постійно використовував Play Services для роботи своїх фонових функцій.

Зокрема, застосунок регулярно звертався до служб геолокації, виконував синхронізацію та підтримував голосові можливості. Через це процесор залишався активним навіть після вимкнення екрана, що призводило до додаткових витрат заряду батареї.

Однією з рекомендацій є вимкнення стрічки Discover у застосунку Google. Вона завчасно завантажує статті та зображення у фоновому режимі, щоб новини відкривалися миттєво після запуску програми. Для цього потрібно відкрити застосунок Google, перейти до «Налаштувань», далі — «Інші налаштування» та вимкнути Discover. На деяких смартфонах цю функцію також можна вимкнути через налаштування головного екрана.

Ще одна порада — деактивувати функцію «Привіт, Google», яка постійно очікує голосову команду користувача. Для цього необхідно відкрити застосунок Gemini, перейти до «Налаштувань», знайти розділ «Поговоріть з Gemini у режимі „вільні руки“» та вимкнути відповідну опцію. Після цього голосова активація перестане працювати, однак запускати Gemini вручну буде, як і раніше, можливо.

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Крім того, видання радить обмежити фонову активність застосунку Google. Для цього потрібно перейти в «Налаштування» → «Додатки» → Google → «Акумулятор» та вибрати режим «Обмежено». Він скорочує кількість фонових процесів, запланованих завдань і мережевої активності застосунку. Якщо після цього користувач помітить, що перестали працювати важливі функції, попередні налаштування можна повернути.

Водночас Google посилила вимоги до енергоефективності застосунків. Наприкінці 2025 року компанія разом із Samsung оновила методику оцінки використання так званих часткових блокувань сну (partial wake locks), які дозволяють застосункам утримувати процесор активним після вимкнення екрана для виконання фонових завдань.

Від 1 березня 2026 року надмірне використання таких блокувань стало одним із критеріїв оцінки застосунків у Google Play. Якщо програма утримує процесор активним понад дві години на день за вимкненого екрана, це може вважатися перевищенням встановленого порога. Виняток становлять випадки, пов’язані з відтворенням аудіо, службами геолокації або фоновими діями, які безпосередньо ініціював користувач.

Якщо більш ніж у 5% сеансів роботи застосунку протягом 28 днів буде зафіксовано таке перевищення, Google може припинити рекомендувати його користувачам. Крім того, на сторінці програми в Google Play може з’явитися попередження про те, що вона може призводити до швидшого розрядження акумулятора пристрою.

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Після внесення змін користувачам радять упродовж дня користуватися смартфоном у звичному режимі, а потім перевірити розділ «Використання акумулятора». Якщо час фонової роботи застосунку Google зменшився, це свідчитиме, що зміни були ефективними. Також варто звернути увагу на інші застосунки, які демонструють високу фонову активність, навіть якщо ними майже не користувалися.

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