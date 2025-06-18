Як змінювались материки за 1,8 мільярда років: нова модель тектонічного руху Землі

Планета Земля. / © pixabay.com

Реклама

Попри враження стабільності, земна кора — це динамічна структура, яка ніколи не перебуває у повному спокої. Під нашими ногами відбувається безперервний рух тектонічних плит, що плавають над розігрітою мантією, і цей рух визначає як минуле, так і майбутнє планети.

Новітні дослідження австралійських і китайських геологів дозволили реконструювати рух плит за останні 1,8 мільярда років, передає IFL Science.

У цьому періоді, що охоплює майже половину геологічної історії Землі, вчені відстежили формування і руйнування суперконтинентів, таких як Родинія, Пангейя та Гондвана.

Реклама

Так званий “нудний мільярд” — період між 1,8 та 0,8 мільярда років тому — довгий час вважався стабільним з точки зору тектонічної активності. Проте нова модель демонструє протилежне: у цей час насправді відбувалась активна геодинамічна перебудова земної кори.

Зміни не завершилися в минулому. Сьогодні ми спостерігаємо процеси, які у майбутньому кардинально змінять карту світу. Один із найяскравіших прикладів — Східноафриканський рифт, який поступово розділяє континент. Через 5–10 мільйонів років ця тріщина може перетворитися на новий океан, поділивши Африку навпіл.

Зі схожим сценарієм, але у ще віддаленішому майбутньому, може зникнути й Середземне море. Зіткнення Африканської та Євразійської тектонічних плит, що триває вже мільйони років, може зрештою знищити весь середземноморський басейн.

У ще довшій перспективі Землю чекає новий суперконтинент. За розрахунками, приблизно через 200 мільйонів років материки знову об’єднаються в єдину масу. Один зі сценаріїв передбачає створення континенту “Амасія” довкола Північного полюса. Альтернативний варіант — континент “Ауріка”, що виникне в екваторіальній зоні.

Реклама

Ці зміни відбуваються у масштабах, які недоступні для сприйняття в межах людського життя. Але саме вони формують історію, майбутнє й стабільність середовища, в якому ми існуємо.

Подивитись відео, яке демонструє тектонічну еволюцію Землі можна за посиланням.

Нагадаємо, нові наукові дослідження відкрили, що в центрі Землі зосереджено величезну кількість золота та інших металів, які поступово мігрують з ядра через мантію і потрапляють до земної кори.