Топ-12 способів продовжити роботу батареї iPhone без заміни акумулятора

iPhone / © Getty Images

Власники iPhone можуть суттєво продовжити час автономної роботи свого смартфона без необхідності дорогої заміни акумулятора. Експерти склали перелік із 12 ключових налаштувань в операційній системі iOS 26, які допомагають оптимізувати енергоспоживання пристрою.

Про це пише УНІАН.

Покрокова інструкція для максимальної енергоефективності

Сучасні смартфони стають потужнішими, проте їхній «апетит» до енергії також зростає. З часом акумулятор зношується, і користувачі стикаються з проблемою швидкого вичерпання заряду. Перш ніж витрачати кошти на новий акумулятор, варто спробувати ці 12 налаштувань, які допоможуть подовжити життя батареї та відновити довговічність її заряду.

Інтелектуальний контроль часу заряджання (iOS 26)

В iOS 26 з’явилася корисна функція: під час підключення iPhone до живлення на екрані блокування та в розділі «Батарея» тепер відображається точний час до повного заряду. Якщо активовано «Оптимізоване заряджання», система також покаже орієнтовний час до 80% заряду.

Відображення відсотка заряду

Іконка батареї в кутку не дає точних даних. Щоб контролювати рівень енергії, увімкніть відображення числового значення: Налаштування > Батарея > Відсоток заряду.

Адаптивний режим енергозбереження (Adaptive Power Mode)

Ця функція самостійно балансує продуктивність, знижує яскравість та активує економію енергії за низького заряду, прогнозуючи навантаження на основі ваших звичок. На нових моделях (iPhone 17) вона ввімкнена за замовчуванням, а на старіших активується вручну: Налаштування > Акумулятор > Режим живлення > Адаптивний.

Режим низького енергоспоживання

Цей режим обмежує фонову активність додатків, автоматичне завантаження пошти та оновлення. Зазвичай він вмикається за 20% заряду, але його можна активувати вручну: Налаштування > Акумулятор або через Пункт управління. Іконка батареї за активації стає жовтою.

Зменшення яскравості екрана

Екран — головний споживач енергії. Перейдіть у Налаштування > Екран і яскравість і вручну зменшіть повзунок. Також варто відключити автояскравість: Налаштування > Універсальний доступ > Дисплей і розмір тексту > зніміть галочку з «Автояскравість».

Скорочення часу автоматичного блокування

Якщо телефон часто залишається розблокованим, дисплей витрачає заряд даремно. Встановіть мінімальний час автоблокування: Налаштування > Екран і яскравість > Автоблокування — 30 секунд або 1 хвилина. Також можна відключити «Підняття для активації», щоб екран не вмикався від руху.

Вимкнення Always-On Display

На моделях Pro і Pro Max екран може залишатися активним у заблокованому стані. Щоб економити заряд, вимкніть «Завжди ввімкнений дисплей»: Налаштування > Екран і яскравість.

Оптимізація служб геолокації

GPS активно витрачає енергію. Обмежте доступ додатків: Налаштування > Конфіденційність і безпека > Служби геолокації. Наприклад, залиште «За використання» для карт, а для соціальних мереж та інших програм — вимкніть постійний доступ.

Вимкнення фонових оновлень

Додатки продовжують оновлюватися навіть у закритому стані. Контролюйте це: Налаштування > Основні > Оновлення контенту. Можна вимкнути повністю або залишити лише для критично необхідних програм.

Обмеження кількості сповіщень

Кожне повідомлення активує екран і витрачає заряд. Вимкніть непотрібні сповіщення або приберіть їх з екрана блокування: Налаштування > Повідомлення. Для тимчасового блокування надмірної кількості повідомлень використовуйте режим «Фокус».

Вимкнення зайвих бездротових функцій

Wi-Fi, Bluetooth і мобільні дані постійно працюють у фоні. У критичній ситуації ввімкніть «Режим польоту» — він миттєво вимикає всі модулі. Інакше тимчасово вимикайте непотрібні функції через Пункт управління.

Зовнішній MagSafe-акумулятор

Якщо підзаряджання не уникнути, використовуйте портативний акумулятор. Apple пропонує MagSafe Battery Pack для iPhone Air — тонку батарею з бездротовим заряджанням, сумісним з моделями серії iPhone 17.

