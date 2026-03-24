Як знайти розряджений iPhone: функція Apple, про яку не всі знають

iPhone

Реклама

Навіть якщо iPhone загубився і його акумулятор повністю розрядився, пристрій ще може залишатися «на радарі». Це можливо завдяки функції «Знайти мій» (Find My), яка працює через спеціальну мережу Apple.

Про це повідомило видання Supercar Blondie.

У компанії пояснюють: на підтримуваних моделях увімкнена мережа «Знайти мій» дозволяє відстежувати iPhone до 24 годин після вимкнення або до п’яти годин у режимі резервного живлення.

Реклама

Втім, цю функцію потрібно активувати до того, як пристрій буде втрачено. Для цього слід зайти в налаштування, обрати свій профіль, далі — розділ «Знайти мій» і увімкнути три опції: «Знайти мій iPhone», «Знайти мережу» та «Надіслати останнє місцезнаходження».

Останній параметр особливо важливий: він автоматично передає координати пристрою, коли рівень заряду стає критично низьким. Завдяки цьому навіть після повного вимкнення можна побачити, де iPhone був востаннє.

Якщо смартфон зник, його можна знайти через додаток «Знайти мій» на іншому пристрої Apple або через iCloud. Сервіс покаже або поточне місце розташування, або останню зафіксовану точку.

Крім того, користувачі можуть активувати режим втрати. Він блокує телефон, захищає особисті дані та дозволяє залишити контактну інформацію на екрані — на випадок, якщо пристрій знайдуть.

Реклама

Нагадаємо, раніше українців попередили про загрозу для мільйонів iPhone. Зловмисники можуть витягнути зі смартфонів дані, включно з паролями Wi-Fi, текстовими повідомленнями, історією дзвінків, місцеперебуванням, SIM-картами та іншим.