Як зрозуміти, що смартфон заражений вірусами: 5 ознак

У світі налічується близько 3,9 мільярда Android-пристроїв, що становить майже 70% усіх смартфонів. Така популярність робить їх головною мішенню для зловмисників. Віруси й інші види шкідливого програмного забезпечення (ПЗ) здатні викрадати особисті дані, засипати користувачів нав’язливою рекламою й значно знижувати швидкодію телефону.

Про це пише видання SlashGear.

Як Android може «підхопити» вірус

Найчастіше шкідливе ПЗ потрапляє на смартфон через небезпечні додатки. Це можуть бути програми, завантажені з сумнівних сайтів чи сторонніх магазинів, а також «зламані» версії платних застосунків. Такі додатки часто приховують у собі вірусні модулі, які без відома користувача отримують доступ до пам’яті, камери, мікрофона або навіть банківських даних.

Ризик зараження зростає і при переході за підозрілими посиланнями, завантаженні файлів із ненадійних джерел чи відвідуванні зламаних сайтів. І хоча трапляється рідко, навіть кабель USB або зарядний пристрій можуть містити вбудований вірус, здатний пошкодити смартфон.

Які ж сигнали вкажуть на те, що телефон заражений? Ось п’ять основних ознак, на які варто звернути увагу.

Постійні випадкові спливаючі вікна

Найчастіше заражені пристрої починають показувати рекламу у вигляді поп-апів, навіть якщо ви не відкривали браузер чи додатки. На відміну від звичайної реклами, така з’являється занадто часто, перекриває екран і важко закривається.

Деякі оголошення автоматично перенаправляють користувача на сторонні сайти або пропонують «завантажити новий додаток». Особливо небезпечні попередження на кшталт: «Зателефонуйте у техпідтримку» — це ознака шахрайської схеми.

Невідомі програми на телефоні

Якщо ви помітили на смартфоні застосунки, які не встановлювали, ймовірно, це шкідливе ПЗ. Такі «ліві» програми можуть маскуватися під звичайні інструменти — калькулятор, календар чи утиліту для шпалер.

Google Play Store більш захищений завдяки системі Play Protect, яка регулярно перевіряє додатки на віруси. Але навіть там інколи прослизають небезпечні програми. Якщо знайшли підозрілий додаток, потрібно видалити його й одразу запустити повну перевірку системи.

Перегрів та гальмування

Більшість сучасних смартфонів здатні без проблем витримувати багатозадачність. Але якщо пристрій почав часто перегріватися, працювати повільно й швидко розряджатися, це може свідчити про роботу вірусу у фоновому режимі.

Таке ПЗ зазвичай збирає особисті дані (контакти, пошту, ID пристрою) й надсилає їх на сервери зловмисників. Постійне навантаження виснажує процесор, батарею й створює відчуття, ніби телефон «старіє» швидше, ніж насправді.

Незрозуміле зростання трафіку

Ще один сигнал зараження — аномально високе використання мобільних даних. Вірусні програми можуть постійно передавати інформацію у фоновому режимі, що збільшує витрати трафіку й уповільнює роботу інших застосунків.

Перевірити це можна у налаштуваннях смартфона у розділі «Використання даних». Якщо якась програма (особливо системна на вигляд) «з’їдає» неприродно багато інтернету, є ризик, що це маскування шкідливого ПЗ.

Дивна активність

Іноді віруси проявляються у несподіваних змінах: домашня сторінка браузера сама оновилася, з телефону почали надходити дивні повідомлення вашим контактам, або ж у банківських додатках з’явилися підозрілі транзакції.

Найнебезпечніші — програми-шпигуни, які відстежують натискання клавіш. Вони здатні викрасти логіни, паролі, реквізити банківських карток. Якщо ви помітили підозрілу активність у фінансах, потрібно негайно звернутися до банку та змінити паролі.

Як убезпечитися

завантажуйте програми лише з офіційних джерел (Google Play, Amazon Appstore тощо);

регулярно запускайте антивірусну перевірку;

не переходьте за сумнівними посиланнями;

контролюйте дозволи для додатків (доступ до камери, мікрофона, геолокації).

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що користувачам Android рекомендується терміново оновити свої телефони через виявлені вразливості, які можуть дозволити хакерам обходити паролі та зламувати пристрої.