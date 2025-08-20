Як звільнити пам’ять на Android: шість перевірених рішень

Смартфон / © pixabay.com

Смартфони на Android з часом починають працювати повільніше, а пам’ять заповнюється навіть тоді, коли користувач майже не завантажує нових програм чи файлів. Причиною цього можуть бути приховані дані, які накопичуються у сховищі пристрою.

Про це пише видання Make Use Of.

Очищення кешу та даних додатків

Кожен застосунок створює тимчасові файли для прискорення роботи. Найбільше кешу накопичується у соцмережах, браузерах і сервісах потокового відео. З часом такі дані можуть займати сотні мегабайт. Щоб звільнити місце, достатньо відкрити «Налаштування» → «Додатки» → вибрати програму → «Сховище» → «Очистити кеш». Якщо ж потрібно повністю скинути налаштування застосунку, треба обрати «Очистити дані».

Видалення завантажених і забутих файлів

У папці «Завантаження» часто залишаються непотрібні документи, фото чи APK-файли. Їх легко знайти в застосунку Files by Google або «Мої файли», відсортувавши список за датою чи розміром. Видалення цих файлів одразу вивільнить місце без шкоди для роботи програм.

Накопичені дані браузера

Chrome, Samsung Internet і Firefox зберігають кешовані зображення, файли cookie та інші дані, які допомагають швидше відкривати сайти. Проте вони теж займають чимало пам’яті. Видалити їх можна в налаштуваннях кожного браузера, що також допоможе усунути проблеми з некоректним завантаженням сторінок.

Непотрібні офлайн-карти

Навігаційні програми, зокрема Google Maps, дозволяють завантажувати карти для використання без інтернету. Проте старі й непотрібні регіони можуть «з’їдати» сотні мегабайт. У розділі «Офлайн-карти» можна легко видалити непотрібні, а за необхідності завантажити їх знову.

Дані, що залишаються після видалення застосунків

Навіть після видалення застосунку на телефоні можуть залишатися приховані файли в папках системи. Щоб знайти їх, потрібно відкрити «Менеджер файлів», увімкнути показ прихованих елементів і перевірити директорію Android > obb. Там варто видалити залишки програм, які вже не використовуються.

Приховані файли в месенджерах

WhatsApp, Telegram і Messenger зберігають медіафайли навіть після їх видалення з чату. Це можуть бути відео, фото й аудіо, які непомітно займають десятки мегабайт. У налаштуваннях цих застосунків є розділи «Сховище» або «Дані та сховище», де можна переглянути найбільш «важкі» чати і видалити зайве.

Експерти радять регулярно проводити таке «чищення» смартфона, щоб уникнути нестачі пам’яті та уповільнення роботи пристрою. Це не лише підвищує продуктивність, а й допомагає довше користуватися ґаджетом без потреби в його заміні.

Нагадаємо, у світі зараз використовується приблизно 3,9 мільярда Android-пристроїв, що становить майже 70% усіх смартфонів. Така масовість робить їх основною ціллю для кіберзлочинців. Віруси та інші види шкідливого програмного забезпечення (ПЗ) можуть викрадати особисту інформацію, завалювати користувача нав’язливою рекламою та помітно уповільнювати роботу телефона.

Найчастіше загроза потрапляє на пристрій через небезпечні застосунки, завантажені з підозрілих сайтів, сторонніх маркетів чи у вигляді «зламаних» платних програм. Такі застосунки нерідко приховують вірусні модулі, які без відома власника отримують доступ до пам’яті, мікрофона, камери чи навіть банківських реквізитів.

Додатковий ризик становить перехід за шахрайськими посиланнями, скачування файлів з ненадійних ресурсів або відвідування зламаних вебсайтів. І хоча це трапляється рідко, навіть звичайний USB-кабель чи зарядний пристрій може містити шкідливий код, здатний інфікувати смартфон.