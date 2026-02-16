ТСН у соціальних мережах

Як звільнити пам’ять на смартфоні без втрати фото та файлів: експерти розповіли

Експерти назвали прості кроки, щоб звільнити до 5 ГБ пам’яті на вашому гаджеті за лічені хвилини.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Телефон

Телефон / © unsplash.com

Більшість користувачів Android-смартфонів рано чи пізно стикаються з проблемою нестачі вільного місця. Фахівці розповіли, як очистити пам’ять телефону від непотрібних файлів, щоб він перестав «гальмувати». Це допоможе звільнити місце, не купуючи новий гаджет і не видаляючи нічого важливого.

Про це повідомляє SamMobile.

Куди зникає вільне місце?

За статистикою, від 40% до 60% простору на телефонах займають медіафайли. Через високу роздільну здатність сучасних камер лише одна хвилина 4K-відео забирає близько 400 МБ, а кожне фото важить до 12 МБ.

Ще одним «поглиначем» пам’яті є месенджери та стрімінгові сервіси. Наприклад, WhatsApp може розростися з початкових 50 МБ до кількох гігабайт за рахунок історії листування, кешу музики та відео для офлайн-доступу.

Експрес-метод очищення (мінус 1–5 ГБ за хвилини)

Для швидкого результату експерти рекомендують скористатися вбудованим аналізатором у меню «Налаштування» → «Сховище» та виконати чотири кроки:

  1. Очищення папки «Завантаження»: видаліть старі PDF-файли, забуті картинки та APK-інсталятори.

  2. Видалення кешу додатків: у налаштуваннях соцмереж та браузерів оберіть пункт «Очистити кеш». Це видалить тимчасові файли, не зачіпаючи логіни та паролі.

  3. Примусове очищення «Кошика»: видалені фото зберігаються там ще 30 днів, продовжуючи займати місце.

  4. Видалення невикористовуваних програм: позбавтеся додатків, якими не користувалися понад місяць.

Очищення та безпека

Якщо швидких заходів недостатньо, експерти рекомендують перенести медіафайли на зовнішній диск або комп’ютер через USB-кабель. Це дозволить створити резервну копію та звільнити смартфон для нових знімків.

Фахівці категорично застерігають від використання сторонніх додатків-чистильників («Cleaners»). На відміну від вбудованих інструментів Android або One UI, такі програми часто порушують конфіденційність, містять нав’язливу рекламу та можуть випадково видалити системні файли.

«Вбудовані засоби працюють ефективніше і безпечніше, оскільки вони розроблені під конкретну файлову систему вашого пристрою», — наголошують експерти.

Щоб пам’ять не закінчувалася, налаштуйте автоматичне збереження фото в «хмару» (наприклад, у Google Фото) і видаляйте їх із самого телефона. Також не забувайте перевіряти список ігор: діти часто завантажують важкі додатки, про які ви навіть не знаєте.

