Як звучав океан до глобального судноплавства: розкрито таємницю аудіозапису 1949 року

Найстаріший запис співу кита зробили 1949 року / © Associated Press

Реклама

Дослідники Океанографічного інституту Вудс-Гоул (WHOI) у штаті Массачусетс зробили приголомшливе відкриття. Під час оцифрування старих архівів вони виявили найдавніший з відомих аудіозаписів співу горбатого кита, зроблений понад 70 років тому.

Про це пише ScienceAlert.

Випадкова знахідка, яка випередила час

На той момент науковці Вудс-Гоула спільно з Управлінням військово-морських досліджень США просто випробовували нові гідролокаційні системи. Вони почули дивні звуки і вирішили їх зберегти, хоча навіть не уявляли, що саме записали.

Реклама

Як розповіли дослідники інституту у своєму відео, історичний запис був зроблений 7 березня 1949 року поблизу Бермудських островів. Він з’явився майже за 20 років до того, як вчений Роджер Пейн офіційно відкрив та описав феномен «співу китів».

Аудіо вдалося знайти лише торік директорці служби дослідницьких даних WHOI Ешлі Джестер. Запис зберігся завдяки тому, що був зроблений на пластиковому диску за допомогою диктофона Gray Audograph, який взагалі не був призначений для підводного використання. Тодішня команда на дослідному судні Atlantis інтегрувала цей диктофон у ранню систему підводного запису, яку жартома називали «валізою».

Як звучав океан до епохи судноплавства

Цей аудіозапис має величезну наукову цінність не лише через свій вік. За словами Пітера Таяка, морського біоакустика з Вудс-Гоула, він дозволяє почути звуковий ландшафт океану кінця 1940-х років, який був набагато тихішим за сучасний.

Сьогодні кити змушені змінювати свою вокальну поведінку через шалений рівень антропогенного шуму, зокрема від глобального судноплавства. Збережений історичний запис дає вченим унікальну базову лінію для порівняння того, як змінилися пісні горбатих китів і часом та як діяльність людини вплинула на акустику Світового океану.

Реклама

