Як прожити на 9 років довше: вчені розкрили секрет довголіття

Дослідники з’ясували, що комплексні зміни у сні, дієті та фізичній активності подовжують життя значно ефективніше, ніж радикальні покращення лише в одній із цих сфер. Навіть невеликі, але регулярні кроки у кожному з напрямків дають потужний оздоровчий ефект та сприяють довголіттю.

Про це пише Daily Express.

Дослідники Сіднейського університету протягом восьми років аналізували дані 50 000 людей і з’ясували, що комплексний підхід до здоров’я є ефективнішим за окремі звички. Згідно з результатами, які опубліковані у медичному журналі ClinicalMedicine, люди з найкращими показниками сну, активності та харчування живуть у середньому на 9,35 року довше та зберігають гарне самопочуття.

Вчені підрахували, що для людей із найгіршим способом життя навіть мінімальна «комбінована доза» — 5 хвилин сну, 2 хвилини вправ та пів порції овочів додатково на день — може додати один рік життя.

Дослідження підтвердило, що поєднання цих факторів має значно сильніший вплив на довголіття та профілактику хвороб (серця, діабету, раку та деменції), ніж кожна корисна звичка окремо.

Доктор Ніколас Комель із Сіднейського університету пояснив: сон, спорт і харчування зазвичай вивчають окремо, але саме їх поєднання дає найкращий результат. Наприклад, щоб додати рік життя лише за рахунок сну, людині довелося б спати на 25 хвилин довше щодня.

Проте, якщо додати трохи фізичних вправ (як-от підйом сходами замість ліфта) та покращити раціон, достатньо буде лише 5 додаткових хвилин сну.

Навіть крихітні зміни у всіх трьох сферах одночасно мають величезний накопичувальний ефект у довгостроковій перспективі.

Раніше експерти розповіли, як харчування впливає на рівень енергії та ясний розум. За словами фахівців, підтримати організм можна без радикальних дієт або складних схем. Достатньо трохи уваги до простих, але системних речей.

