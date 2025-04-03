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Яка земна форма життя здатна вижити на Марсі: відповідь науковців
На Марсі можуть рости земні лишайники. Це може стати проривом у планах колонізації Червоної планети.
Дослідники виявили, що лишайник Diploschistes muscorum здатний вижити в умовах, що імітують марсіанські.
Про це повідомило видання IFLScience.
Марс — одна із найбільш придатних планет для колонізації, але його холодний клімат, розріджена CO₂-атмосфера та високий рівень радіації ускладнюють виживання. Однак деякі земні організми, зокрема лишайники, здатні протистояти екстремальним умовам.
Вчені протестували два види — Diploschistes muscorum та Cetraria aculeata — у марсіанському симуляторі. Виявилося, що Diploschistes muscorum не лише виживає, а й зберігає метаболічну активність завдяки захисним механізмам.
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