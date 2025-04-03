Яка земна форма життя здатна вижити на Марсі: відповідь науковців

Марс

Реклама

Дослідники виявили, що лишайник Diploschistes muscorum здатний вижити в умовах, що імітують марсіанські.

Про це повідомило видання IFLScience.

Марс — одна із найбільш придатних планет для колонізації, але його холодний клімат, розріджена CO₂-атмосфера та високий рівень радіації ускладнюють виживання. Однак деякі земні організми, зокрема лишайники, здатні протистояти екстремальним умовам.

Реклама

Вчені протестували два види — Diploschistes muscorum та Cetraria aculeata — у марсіанському симуляторі. Виявилося, що Diploschistes muscorum не лише виживає, а й зберігає метаболічну активність завдяки захисним механізмам.

Нагадаємо, супутник NASA зафіксував унікальне явище в океані.