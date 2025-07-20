Якби на Марсі жили інопланетяни, їм знадобилися б парасольки: вчені виявили сліди давніх дощів

Розмитий гребінь перевернутого русла, залишеного річкою, що пересохла, мільярди років тому / © Live Science

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Близько 3,7 мільярда років тому поверхня Марса, можливо, нагадувала Землю більше, ніж вважалося раніше. Нове дослідження показує: у південному регіоні планети, що називається Земля Ноя, існувала масштабна система річкових русел, що формувалася під дією тривалих опадів.

Про це повідомив керівник дослідження, аспірант Відкритого університету Великої Британії Адам Лосекут, передає Live Science.

Він представив свої висновки на Національних астрономічних зборах Королівського астрономічного товариства в Даремі (7–11 липня).

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За словами вченого, йдеться про понад 9000 миль (понад 14 000 км) перевернутих русел — геологічних утворень, які залишилися після висихання древніх марсіанських річок. Осадові відкладення затверділи, тоді як навколишній ґрунт вивітрився, що й створило рельєф у формі гряд. Ці структури висотою до кількох десятків метрів подекуди тягнуться на сотні миль.

Особливу цінність має те, що така мережа русел могла виникнути лише за стабільного теплого та вологого клімату. Імовірним джерелом води дослідники називають саме атмосферні опади — дощ, сніг або навіть град.

Цей подвійний перевернутий гребінь позначає місце, де давня річка поділялася на частини, перш ніж знову з'єднатися нижче за течією. / © Live Science

“Це вказує на те, що клімат Марса був складним і доволі стійким у певні періоди його історії”, — зазначає Лосекут.

Досі цей регіон не вважався перспективним для пошуків води, адже класичних річкових форм тут не було. Але нові знімки з орбітальних апаратів NASA HiRISE, Context Camera та MOLA дозволили побачити зовсім іншу картину.

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Річки на Марсі. / © Live Science

Земля Ноя — одна з найдавніших і найменш змінених частин поверхні Червоної планети. Саме тому вчені називають її своєрідною “геологічною капсулою часу”, яка дозволяє зазирнути в умови, що панували мільярди років тому.

Це черговий доказ того, що Марс у минулому міг бути життєпридатним — або, принаймні, значно більш схожим на Землю, ніж зараз.