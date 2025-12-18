Якби об’єкт 3I/ATLAS зіткнувся із Землею: шокувальна симуляція

Зіткнення комети із Землею / Ілюстративне фото / © Pixabay

У ніч проти 19 грудня міжзоряний об’єкт 3I/ATLAS максимально наблизиться до Землі. Хоча NASA запевняє у безпеці польоту, вчені змоделювали шокувальний сценарій зіткнення, який не залишив би шансів цілим мегаполісам.

Про це повідомляє Unilad.

Симуляційне моделювання показало, наскільки катастрофічними могли б бути наслідки для Землі у разі зіткнення з об’єктом 3I/ATLAS.

Цього міжзоряного мандрівника уперше помітили влітку за допомогою телескопа ATLAS у Чилі, який працює за підтримки NASA. Відтоді він опинився в центрі уваги наукової спільноти та громадськості. Гарвардський дослідник Аві Леб навіть припустив, що через низку незвичних характеристик це може бути штучний «іншопланетний» апарат.

Водночас у NASA наголошують: 3I/ATLAS є кометою природного походження. Вона стала лише третім відомим об’єктом, що прибув до нас з-за меж Сонячної системи — після 1I/ʻOumuamua 2017 року та 2I/Borisov 2019-го.

Найближче до Сонця комета пройшла 29 жовтня 2025 року, наблизившись приблизно на 203 млн км. Максимальне зближення із Землею очікується в ніч проти 19 грудня близько 1:00 за східним часом США. У цей період аматори астрономії можуть спробувати побачити об’єкт у телескопи, спостерігаючи за його рухом у сузір’ї Лева. Для тих, хто не має такої можливості, проєкт Virtual Space Project підготував онлайн-трансляцію.

3I/ATLAS не загрожує Землі

За офіційною інформацією NASA, жодної небезпеки для планети 3I/ATLAS не становить: навіть у найтіснішій точці він залишатиметься на відстані близько 270 млн км, тож зіткнення виключене. Після цього комета покине околиці Сонячної системи та вирушить у глибокий космос назавжди.

Втім, у межах теоретичного сценарію науковці вирішили змоделювати, що могло б статися у разі удару по Землі, використавши спеціальний симулятор зіткнень комет.

Наслідки зіткнення 3I/ATLAS з Землею

Як показали розрахунки, пряме зіткнення мало б апокаліптичні наслідки. За даними телескопа Hubble, діаметр ядра 3I/ATLAS може коливатися від 440 до 5 600 м. Комета влетіла в Сонячну систему зі швидкістю приблизно 221 тис. км/год., розганяючись під дією сонячної гравітації, і, за оцінками NASA, покине її з подібною швидкістю.

Для моделювання використали максимальні допустимі параметри симулятора Neal Fun: об’єкт завширшки 1,5 км, що рухається зі швидкістю 100 км/с і врізається в Землю під кутом 45 градусів. Умовною точкою удару обрали Вашингтон.

Результати виявилися нищівними. Удар спричинив би утворення кратера діаметром близько 27 км і завглибшки майже 800 м, миттєво забравши життя понад 1,2 млн людей. Швидкість зіткнення — близько 97 км/с — вивільнила б енергію, еквівалентну 1 203 гігатоннам тротилу, що перевищує потужність останнього виверження супервулкана Єллоустоун. Подібні події, за оцінками, відбуваються на Землі лише раз на кілька мільйонів років.

Вогняна куля діаметром близько 69 км знищила б усе довкола, забравши життя приблизно 19,3 млн людей. Ще мільйони отримали б тяжкі опіки різного ступеня. Одяг займався б за сотні кілометрів від епіцентру, а ліси спалахували б навіть на відстані понад пів тисячі кілометрів.

Далі планету накрила б надпотужна ударна хвиля, здатна миттєво вбити мільйони людей, спричиняючи руйнування будівель на сотні кілометрів довкола. Додаткові жертви принесли б ураганні вітри, а завершальним ударом став би землетрус магнітудою 8,5, який забрав би ще сотні тисяч життів і відчувався б у радіусі понад 500 км від місця катастрофи.

До слова, комета 3I/ATLAS здивувала вчених кріовулканізмом: під час наближення до Сонця на її поверхні зафіксували потужні викиди льоду та пилу. Дослідження свідчить, що цей космічний прибулець за складом несподівано схожий на транснептунові об’єкти нашої Сонячної системи та примітивні метеорити-хондрити.