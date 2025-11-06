Яке на смак м’ясо динозавра: вчений дав неочікувану відповідь

Динозавр / © Associated Press

Хоча динозаври зникли з нашої планети понад 65 мільйонів років тому, вчені продовжують ставити несподівані запитання. Одне з них — чи можна було б їсти м’ясо цих давніх істот і яким би воно було на смак.

Про це повідомило видання Iflscience.

Динозаври належать до великої групи архозаврів — «панівних рептилій», до якої також входять сучасні птахи й крокодили. Саме тому дослідники часто використовують їх як модель для розуміння зовнішнього вигляду, поведінки чи навіть потенційного смаку м’яса вимерлих видів.

Професор Единбурзького університету Стів Брусатт, який консультував створення фільмів «Світ Юрського періоду», пояснює:

«Я впевнений, що м’ясо динозаврів було їстівним, і залежно від виду, ймовірно, досить смачним. Можливо, якийсь динозавр тут чи там міг бути отруйним або мати особливо гидку плоть, але загалом у сучасному світі ми, люди, можемо їсти багато різних тварин, тому в мене немає підстав думати, що ми не могли б їсти динозаврів. І нам, ймовірно, це б сподобалося».

Учений зазначає, що в сучасному світі ми споживаємо чимало різних тварин — від курки до крокодила — і лише окремі види становлять небезпеку. Наприклад, у Новій Гвінеї живе капюшоновий пітохуї — один із небагатьох отруйних птахів на Землі. У його пір’ї міститься сильнодійний нейротоксин, який потрапляє в організм разом із жуками, що є частиною його раціону.

Експерти Каліфорнійської академії наук пояснюють, що дотик до такого птаха може викликати оніміння, а великі дози токсину — навіть параліч чи зупинку серця. Водночас сама речовина не шкодить птаху, але захищає його від хижаків. Цей приклад показує, що раціон тварини може визначати, наскільки безпечним буде її м’ясо для людини.

Отже, навіть якби ми якимось дивом могли безпечно уникнути споживання динозаврів, чий раціон міг зробити їхнє м’ясо токсичним, постає запитання: який же смак воно мало б? За словами Брусатта, травоїдні динозаври, як-от бронтозавр, трицератопс чи стегозавр, ймовірно, мали б приємний смак. Натомість хижі види, як-от тиранозавр чи велоцираптор, могли бути «досить неприємними» на смак.

