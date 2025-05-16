Які магнітні бурі очікуються 16 травня та як з ними впоратися

Магнітна буря виникає через викиди плазми з поверхні Сонця / © Associated Press

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У п’ятницю, 16 травня, суттєвих магнітних бур не очікується. Геомагнітне поле буде спокійного рівня.

Про це повідомляє Meteoagent.

Вчені не прогнозують магнітних бур червоного рівня найближчими днями

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Однак у суботу, 17 травня, потужність шторму дещо росте — жовтий рівень. Така магнітна буря вважається середньою, проте метеозалежні люди можуть відчувати головний біль, апатію, тривогу та дратівливість.

Нагадаємо, що вчені оновлюють дані щодо реакції магнітного поля Землі на спалахи на Сонці кожні три години, тому прогноз може змінюватися протягом дня. Чим вищий K-index (від 0 до 9), тим сильніша магнітна буря.

Довідка:

Магнітна буря — це порушення магнітного поля Землі внаслідок активності на Сонці. Вона може спричиняти проблеми зі здоров’ям у метеочутливих людей, а також впливати на електроніку, навігаційні системи, супутники.

Магнітні бурі здатні впливати на самопочуття людей. Більш чутливі до таких коливань метеочутливі люди, люди с хронічними захворюваннями, люди похилого віку, вагітні, маленькі діти.

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Фахівці радять у дні підвищеної сонячної активності уникати перевантажень, більше відпочивати та пити достатньо води.