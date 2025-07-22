Які метали можна перетворити на золото: вчені виявили нові факти

Чи можна інші метали перетворити на золото / © pixabay.com

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В давньогрецькій і середньовічній європейській традиціях алхіміки намагалися створити філософський камінь, який би «очищав» базові метали, як-от свинець чи ртуть, і перетворював їх на золото. Вони вірили, що всі метали поступово «достигнуть» до вищої форми — золота. А що каже сучасна наука — чи можна інші метали перетворити на золото?

Про це йдеться у Live Science.

Ядерні реакції: теорія перетворення

У XVII–XVIII століттях алхімію витіснили хімія й фізика. Нині ми детально знаємо — елемент визначається кількістю протонів у ядрі. Золото має 79 протонів, свинець — 82.

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«Якщо є достатньо енергії, можна видалити протони чи нейтрони й змінити один елемент на інший», — підтвердив професор Олександр Кальвайт з ЦЕРН (Європейська рада з ядерних досліджень).

Реальні експерименти

1941 р., Гарвард: бомбардування ртуті літієм і дейтерієм дало радіоактивне золото, яке швидко розпалося.

1980‑ті, Каліфорнія: група Нобелівського лауреата Гленна Сіборга в Berkeley свідомо перетворила кілька тисяч атомів бісмуту в золото, застосувавши заряджені іони карбону та неону.

«На ЦЕРН: під час зіткнень важких іонів свинець → свинець майже на швидкості світла випускає близько 29 трильйонних грама золота за три роки», — йдеться у матеріалі.

Сучасні дослідження щодо металів

На сучасному Великому адронному колайдері (ЦЕРН) вчені щодня «розганяють» іони свинцю майже до швидкості світла. У результаті — екзотичні явища, включно з утворенням золота. Але уявіть: 29 трильйонних грама золота за три роки роботи. Це навіть не крихта, а її тінь.

Чому це не вигідно?

Навіть якщо ви збудуєте власний прискорювач, золото з нього коштуватиме в трильйон разів дорожче, ніж те, що можна купити в ювелірному магазині.

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Тим часом фінексперт Нассім Ніколас Талеб попередив про одну з головних проблем Америки — великий держборг, що невдовзі призведе до глибокої кризи.

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