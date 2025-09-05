Які професії залишить людям штучний інтелект до 2045 року: прогноз експерта

Штучний інтелект / © Pixabay

Латвійський вчений-інформатик, професор Луїсвілльського університету доктор Роман Ямпольський, відомий своїми працями з технологій та штучного інтелекту, поділився тривожним прогнозом щодо недалекого майбутнього, в якому може не залишитися професій для людей.

Про це він розповів у подкасті The Diary Of A CEO Стівена Бартлетта.

За його словами, єдиними робочими місцями, що можуть залишитися для людей, стануть ті, де роботодавець «не має практичної причини», а керуватиметься своїми забаганками.

«Наприклад, хтось багатий і йому потрібен буде бухгалтер-людина з якоїсь особистої причини», — пояснив він.

Доктор Ямпольський наголосив, що штучний інтелект виконує наукову та інженерну роботу настільки ефективно, що ми просто не зможемо більше за ним встигати.

«Це визначення сингулярності — точки, за якою ми не можемо бачити, розуміти, передбачати те, що відбувається у світі», — пояснив він.

Комп’ютерний фахівець визнав, що будь-якому досліднику важко встигати за «найсучаснішими» технологіями.

«Щодня, зважаючи на відсоток від загальних знань, я стаю дурнішим. Можливо, я все ще знаю більше, бо продовжую читати. Але з огляду на відсоток від загальних знань, ми всі стаємо дурнішими», — сказав він.

Професор зазначив, що хоча люди адаптувалися та знаходили роботу під час промислової революції, але додав, що «всі винаходи, які ми мали раніше, були свого роду інструментом для виконання певних дій».

У теперішніх умовах, за словами доктора Ямпольського, більше не буде «нового інструменту», а лише автоматизація.

«Немає жодної роботи, яку не можна було б автоматизувати. Такого ще ніколи не траплялося», — заявив він.

Нагадаємо, раніше доктор Джеффрі Гінтон, якого називають «хрещеним батьком» штучного інтелекту, назвав єдиний спосіб врятувати людство від потенційного знищення. За його словами, могутніший та розумніший ШІ повинен мати вбудовані «материнські інстинкти».